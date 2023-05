Stoletje Tihega oceana … in tudi Indijskega

V nadaljevanju preberite:

V vojnah so pogosto zmagovalci tisti, ki sploh niso sodelovali na bojišču, so pa bili v pravem trenutku na pravem mestu, ohranjali ravnovesje med sprtima stranema, dokler se niso utelesili njihovi interesi ter jih naredili močnejše in vplivnejše.

Tako bi lahko bila tudi Kitajska največja zmagovalka ukrajinske vojne. Toda ob teh besedah ne smemo pomisliti, da je azijska sila zmagovalka brez vloženega truda. Voditelji v Zhongnanhaiu (rezidenca najvišjih partijskih funkcio­narjev) so namreč v minulih 15 mesecih, kolikor traja ruska agresija na Ukrajino, skrbno proučili vsako potezo in besedo. Čeprav njihovi mirovniški podvigi za zdaj niso prinesli vidnih rezultatov, so bili njihovi strateški preobrati natančni, osredotočeni in ­daljnosežni.