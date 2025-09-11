Stoletne obveznice bi lahko spremenile financiranje razvoja

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih letih so najrevnejše in podnebno najbolj ranljive države na svetu jasno pokazale, da sedanji sistem financiranja razvoja v gospodarstvih z nizkimi in srednjimi dohodki ne deluje. Na letnih podnebnih konferencah in v okviru pomembnih reformnih prizadevanj, kot je pobuda iz Bridgetowna, te vlade glasno in vztrajno zahtevajo, da bogatejše države storijo več in bolje.

Vendar je tu težava. Medtem ko so se potrebe po financiranju le še povečevale, se je povečeval tudi politični odpor do »pomoči«. V državah donatoricah so fiskalni pritiski, višje obrestne mere in vse večji nacionalizem zmanjšali razvojne proračune. V teh razmerah so tradicionalne donacije – ki še vedno prevladujejo pri financiranju večstranskih razvojnih bank – postale politično zaznamovane ali finančno obremenjujoče.

Toda če so ti dejavniki tako omejujoči, zakaj bogate države ne posojajo multilateralnim razvojnim bankam (MRB), namesto da bi denar donirale? Ali bolje rečeno: Zakaj bogate države ne izdajo stoletnih obveznic z zelo nizkimi obrestmi za MRB in tem institucijam dovolijo, da jih odplačujejo počasi, tako kot to počnejo za svoje običajne imetnike obveznic?