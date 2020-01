»Cela Avstralija trpi. Stopiti moramo skupaj in pomagati ljudem«

Avstralski premier Scott Morrison se je znašel pod plazom kritik. FOTO: Stringer Reuters



Pogorelo območje v velikosti Belgije

Avstralska vojska je včeraj začela evakuacijo tisočev ljudi iz kraja Mallacoota v zvezni državi Viktorija. FOTO: Afp

V avstralskih zveznih državah Novi Južni Wales in Viktorija že od septembra divjajo hudi požari, v katerih je doslej umrlo najmanj 20 ljudi. Katastrofa ima grozljive razsežnosti.iz Melbourna je za Delo povedal, da trpi vsa država: »Ljudje od vsepovsod so za prizadete začeli zbirati vodo, hrano, zdravila in denar. Zato zdaj ni čas, da bi vlado ali premiera obtoževali, da so kakor koli krivi za požare. Moramo stopiti skupaj in pomagati sodržavljanom.« Dodal je še , da se gost dim vali tudi nad Melbournom, od Sydneyja oddaljenim več kot 700 kilometrov. Ozračje v Sydneyju je prežeto z gostim dimom – najbolj ogroženi so astmatiki in starejši prebivalci, zato se oblasti bojijo, da bo v prihodnjih dneh žrtev še več.»Veliko manjših mest je povsem uničenih. Narava bo potrebovala dolgo časa, da si bo opomogla, prav tako ljudje. Spomini na to grozno preizkušnjo bodo še dolgo zapisani v kolektivni spomin,« je povedal Varga. V svoj dom je sprejel družino, ki je bila prisiljena pobegniti na varno. Kot je še dodal sogovornik , imajo na najbolj prizadetih območjih velike težave s prekinitvami električne energije in komunikacijskih linij.V Novem Južnem Walesu gori več kot 150 gozdnih požarov, zgorelo je že 3,6 milijona hektarjev površin, kar je približna velikost Belgije. Poškodovanih ali uničenih je 1800 hiš, poročajo avstralski mediji. Požari so hudi prizadeli tudi kmete, ki so izgubili več deset tisoč glav živine. V najgosteje naseljeni avstralski zvezni državi so razglasili izredne razmere, tako da lahko reševalci ljudi tudi prisilno evakuirajo. »Odločitev ni bila lahka, a biti moramo pripravljeni na enega najbolj groznih dni, očitno bo to sobota,« je odločitev o prisilni evakuaciji upravičila premierka Novega Južnega WalesaPred koncem tedna tako trepetajo vsi, saj so meteorologi znova napovedali hudo vročino, temperature bi se lahko dvignile tudi do 40 stopinj Celzija, razmere pa bodo poslabševale še nevihte. Kot je dodal Steve Varga, so po televiziji napovedali, da bodo vetrovi pihali s hitrostjo okoli 70 kilometrov na uro in še razplamteli požare. Pristojne službe so prebivalce pozvale, naj čim prej zapustijo ogrožena območja. Avstralska mornarica opravlja izjemno delo , pritrjujejo vsi. Iz obale mesta Mallacoota v zvezni državi Viktorija so evakuirali okoli tisoč ljudi, ki so si zavetišče poskušali poiskati blizu vode, potem ko so ceste zaradi požarov postale neprevozne. Z dvema ladjama so izvedli eno največjih množičnih preselitev sploh, kot se je izrazil ministerPo ocenah profesorja z univerze v Sydneyjunaj bi v požarih poginilo tudi okoli 480 milijonov divjih živali. Do izračuna je prišel s pomočjo poročila WWF iz leta 2007, v katerem je ocenjeno število sesalcev v Novem Južnem Walesu in podatki o rastlinju, ki naj bi ga izkrčili. Dickmanova številka vključuje sesalce, plazilce in ptice, ne pa tudi žuželk, so sporočili z univerze v Sydneyju. Požari so tako še povečali nevarnost izumrtja koal.