Stopnja rasti ni več glavno znamenje moči

Gospodarski rezultati azijske velesile so zavidanja vredni, a vse manj prikazujejo njen resničen vpliv.
Čeprav so že Trumpove dosedanje poteze neposredno prizadele kitajske interese, za zdaj nič ne kaže, da namerava Xi Jinping odpovedati ali preložiti napovedano srečanje z ameriškim predsednikom aprila v Pekingu. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
Kitajska gospodarska rast bo k svetovni rasti še naprej prispevala več kot katerakoli druga država, je pred odprtjem letnega foruma v švicarskem smučarskem središču Davos izjavil Børge Brende, predsednik Svetovnega gospodarskega foruma (WEF). »Kitajska se je že obrnila proti peti industrijski revoluciji, kar pomeni glavno paradigmo spremembe. Tehnologije ponujajo velikanske možnosti za povečanje produktivnosti in rasti v prihajajočih letih. Prispevek Kitajske je tukaj glavni.«
Med Brendejevim govorom o tem je kitajski statistični zavod objavil, da je drugo največje gospodarstvo na svetu lani imelo petodstotno stopnjo rasti, s čimer je izpolnilo načrt, ki so si ga zadali na začetku lanskega leta, ne pa tudi ambicije razvojnih strategov, ki so upali, da jim bo uspelo doseči večjo ...
