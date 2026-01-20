Stopnja rasti ni več glavno znamenje moči

Gospodarski rezultati azijske velesile so zavidanja vredni, a vse manj prikazujejo njen resničen vpliv.

Kitajska gospodarska rast bo k svetovni rasti še naprej prispevala več kot katerakoli druga država, je pred odprtjem letnega foruma v švicarskem smučarskem središču Davos izjavil Børge​ Brende, predsednik Svetovnega gospodarskega foruma (WEF). »Kitajska se je že obrnila proti peti industrijski revoluciji, kar pomeni glavno paradigmo spremembe. Tehnologije ponujajo velikanske možnosti za povečanje produktivnosti in rasti v prihajajočih letih. Prispevek Kitajske je tukaj glavni.« Med Brendejevim govorom o tem je kitajski statistični zavod objavil, da je drugo največje gospodarstvo na svetu lani imelo petodstotno stopnjo rasti, s čimer je izpolnilo načrt, ki so si ga zadali na začetku lanskega leta, ne pa tudi ambicije razvojnih strategov, ki so upali, da jim bo uspelo doseči večjo ...