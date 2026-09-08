Stopnjevanje spora: Kanada uvedla nove carine na ameriško blago

Kanada je danes ob šesti uri po srednjeevropskem času uvedla nov sveženj povračilnih carin na ameriško blago. Ukrep prihaja po več mesecih neuspešnih trgovinskih pogajanj med državama in stopnjuje trgovinski spor, ki ga je sprožil ameriški predsednik Donald Trump, poročajo ameriški mediji.

Nove kanadske carine glede na vrsto izdelka znašajo 15, 25 ali 50 odstotkov. Med drugim so uvedli 25-odstotne carine na sir, 50-odstotne carine na med in enako visoko dajatev na aluminijasto folijo.

Ukrep je odgovor na 50-odstotne carine, ki jih je Trump avgusta uvedel na približno 20 milijard dolarjev kanadskega uvoza, med drugim na pivo, mlečne izdelke, hokejske palice in cement, poroča televizija NBC.

Kanadska vlada je sporočila, da je novi sveženj ukrepov zasnovan tako, da po vrednosti zajame primerljiv obseg trgovine, kot so ga prizadele ameriške avgustovske carine.

Bela hiša je te upravičevala s povračilnimi ukrepi, ki jih je Kanada že lani uvedla na nekatere ameriške izdelke, vključno z avtomobili.

Trgovinski spor med državama je medtem v ponedeljek dobil novo razsežnost, ko je Trump na svojem družbenem omrežju truth social zagrozil kanadskemu proizvajalcu letal Bombardier s prepovedjo prodaje njegovih letal v ZDA.

»Nič več prodaje Bombardierja v Združenih državah!« je Trump zapisal z velikimi črkami in dodal, da mora podjetje izdelovati letala v ZDA, če želi dostop do ameriškega trga.

»Nič več prodaje Bombardierja v Združenih državah!« je zgrozil Trump. FOTO: Carlos Osorio/Reuters

Kanado je pri tem obtožil, da ameriškim bankam in podjetjem omejuje poslovanje v državi in da ZDA obravnava kot bankomat.

Trump sicer ni pojasnil, kako bi prepoved prodaje dejansko izvedel. Za certificiranje in morebitni odvzem dovoljenj za uporabo letal je namreč pristojna ameriška zvezna uprava za letalstvo (FAA), in ne Bela hiša, poroča televizija CBS.

Bombardier je v odzivu poudaril, da s svojo dejavnostjo in dobavno verigo v ZDA podpira več deset tisoč delovnih mest. Podjetje sodeluje s približno 2800 ameriškimi dobavitelji v 47 zveznih državah in napoveduje odprtje novega obrata v Fort Waynu v Indiani še letos.

Kanadski proizvajalec je dodal, da njegova letala vsebujejo številne sestavne dele ameriške proizvodnje, vključno z motorji, letalsko elektroniko in drugimi ključnimi sistemi.

Ameriški trg predstavlja več kot polovico prihodkov Bombardierja. Več tisoč letal tega proizvajalca je trenutno v uporabi pri ameriških letalskih družbah.

Trgovinska pogajanja med Ottawo in Washingtonom so propadla konec avgusta, ko je kanadski premier Mark Carney sporočil, da je prekinil pogajanja, ker so bili pogoji ameriške strani za Kanado nesprejemljivi.

Po Carneyjevih besedah so ameriški pogajalci v zadnjem trenutku zahtevali omejitve glede kanadskih trgovinskih sporazumov z drugimi državami. Omenil je še nesprejemljive grožnje francoskemu jeziku in kulturi Quebeca.