Stopnjevanje spora med ZDA in Kanado: prepoved kanadskega alkohola

ZDA so z današnjim dnem prepovedale uvoz različnih vrst kanadskega blaga, med drugim številnih kanadskih alkoholnih pijač. Kanada in ZDA tako ostajajo ujete v spiralo zaostrujočih se trgovinskih odnosov. Pogovori za razrešitev nesoglasij so avgusta padli v vodo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Najnovejša ameriška prepoved uvoza iz Kanade zajema vrsto alkoholnih pijač, vključno s pivom, penečim vinom, žganjem, sakejem in več vrstami likerjev, pa tudi nekatere mlečne izdelke, kot je sirotka, ter zmogljivejša motorna kolesa.

Ameriški predsednik Donald Trump je ta ukrep napovedal 8. septembra, potem ko je Kanada uvedla povračilne carine za ameriški izvoz v vrednosti približno 20 milijard dolarjev. Utemeljil ga je s sklicevanjem na diskriminatorne bojkote in carine, ki jih je ameriška soseda uvedla za enakovredne ameriške izdelke.

V ponedeljek pa je drugo največjo trgovinsko partnerico ZDA obtožil, da se vede, kot da ji vse pripada. »Težava je ta, da so z ZDA ravnali zelo nepravično. Bili so ena najslabših držav na svetu,« je o Kanadi dejal pred novinarji v Beli hiši.

Odnosi med Kanado in ZDA so precej napeti, že vse odkar je Trump nastopil drugi mandat. Poleg uvajanja carin je Kanado, ki šteje 41,7 milijona prebivalcev, večkrat označil za 51. zvezno državo ZDA. Avgusta je podpisal tudi izvršni ukaz o preimenovanju Ontarijskega jezera, ki leži na meji med državama, v Ameriško jezero. S tem je v Kanadi sprožil hudo ogorčenje.

Kanada je sicer še vedno močno odvisna od ZDA. Skoraj 60 odstotkov kanadskega uvoza namreč prihaja ravno od tam, prav tako je približno 70 odstotkov njenega izvoza namenjenega na ameriški trg.