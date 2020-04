Stopnjuje se napetost na jugu Jemna

Savdska Arabija je zaradi epidemije v petek podaljšala enostransko prekinitev ognja v Jemnu. Kako iskrena je savdska enostranska razglasitev prekinitve ognja?, piše Boštjan Videmšek.

Južni tranzicijski svet (STC), ki ob podpori Združenih arabskih emiratov deluje na jugu Jemna, je konec tedna razglasili »izredno stanje« in »samoupravljanje« juga države, prežete z oboroženimi spopadi. Savdska Arabija, podpornica jemenske vlade, je danes pozvala k preklicu tega statusa, navaja tiskovna agencija Reuters.Razglasitev »samoupravljanja« in »izrednih razmer«, ki vključuje tudi pristaniško mesto Aden, po mnenju savdskega dvora krši dogovor o deljenju oblasti med STC in jemensko vlado (podpisan lani v Riadu). Jemenska vlada pa je dejanje označila za dokaz, da se STC vrača k »oboroženemu boju«, piše britanski Guardian in dodaja, da so sile STC včeraj prevzele nadzor nad pristaniščem v Adenu.Separatisti STC, ki si prizadevajo za avtonomijo na jugu države, so se sicer skupaj s koalicijo pod okriljem Savdske Arabije borili zoper šiitske hutijske upornike.