Stotine protestnikov v Iraku ubitih, mučenih in ugrabljenih

Misija Združenih narodov pomoči za Irak (UNAMI) je v danes izdanem poročilu ugotovila, da je bilo v Iraku od začetka množičnih protestov proti vladi od oktobra prejšnjega leta med protestiranjem ubitih 490 protestnikov, 7783 jih je bilo ranjenih. Te številke ne vključujejo poškodb zaradi solzivca, protestniških aktivistov, ki so bili umorjeni izven protestov, poškodb, ki so nastale med policijskim pridržanjem, in vseh tistih, ki so izginili.UNAMI je od oktobra 2019 do 21. marca letos prejel 154 domnevnih primerov ugrabitev protestnikov. 99 primerov, ki vključujejo 123 ljudi, je urad uspel preveriti. Izmed teh jih je 25 še vedno pogrešanih. Večino ugrabitev so izvedle iraške varnostne sile ali z njimi povezane milice. Nihče izmed ugrabljenih ni videl sodnika ali imel možnosti kontaktirati družino.Številni so bili zadrževani v zasebnih prostorih in prisiljeni podpisati dokument z neznano vsebino. Vse ugrabljene so zasliševali o vlogi v protestih in povezavah s tujino, zlasti z ZDA. Vsi razen ene ugrabljene so bili med zasliševanjem poniževani in mučeni, večinoma s tepežem, elektriko, obešanjem za roke in noge ali polivanjem z mrzlo vodo, ženskam pa so grozili s posilstvom in jih spolno nadlegovali, ugotavlja poročilo UNAMI.Policija kljub prijavam družin pogrešanih oseb ni posredovala, vendar pa so veze z vrhovi policije v nekaterih primerih omogočile hitrejšo izpustitev. Iraška vlada glede ugrabitev protestnikov ni sprožila nobene preiskave. Novi iraški premier, ki je bil imenovan devetega aprila letos, kot že tretji mandatar za sestavo vlade v desetih tednih , je sicer obljubil, da bodo vsi protestniki izpuščeni iz zaporov, a do sedaj se to še ni zgodilo.