Strah povzročil naval na morsko sol in ribe

V nadaljevanju preberite:

Južni Korejci so navalili na morsko sol in morske sadeže. Kupujejo zaloge in jih kopičijo v shrambah. To počnejo, odkar je sosednja Japonska napovedala, da bo v kratkem začela izpuščati odpadno vodo iz jedrske elektrarne Fukušima, ki je bila pred dvanajstimi leti hudo poškodovana med cunamijem.

Z vodo iz jedrske elektrarne se bo zlila v ocean tudi določena količina radioaktivnih snovi in sosedje se bojijo, da bo sol po vsem tem onesnažena. Da sploh ne omenjamo rib in morske trave, ki so nepogrešljiv del vzhodnjaške kuhinje. V Južni Koreji se je prodaja teh živil povečala kar za polovico, potem ko so napovedali, da se bo na začetku poletja začel dolgotrajni proces izpuščanja vode, ki se bo nadaljeval prihodnjih 40 let.