Nalog za aretacijo odvrnil Putina od potovanja v Južno Afriko

Po več mesecih ugibanj, ali bo Vladimir Putin odpotoval v Južno Afriko na naslednji vrh skupine držav Brics in tvegal morebitno aretacijo na podlagi mednarodne tiralice, so iz urada južnoafriškega predsednika sporočili, da ruskega voditelja konec avgusta ne bo v Johannesburg. Odločitev o tem naj bi bila sprejeta vzajemno.

»Po medsebojnem dogovoru se predsednik Ruske federacije Vladimir Putin ne bo udeležil vrha,« je v izjavi dejal Vincent Magwenya, tiskovni predstavnik predsednika Cyrila Ramaphose, in potrdil, da bo bo Rusijo na zasedanju voditeljev skupine, ki poleg Južne Afrike vključuje še Brazilijo in Kitajsko, zastopal zunanji minister Sergej Lavrov.

Vladimir Putin in južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa med srečanjem v Sankt Peterburgu junija letos. FOTO: Ramil Sitdikov/Afp

S tem so se po poročanju AFP končala večmesečna ugibanja o Putinovem morebitnem obisku države, ki so južnoafriško diplomacijo spravljala v precejšnje nelagodje. Južnoafriški in ruski predstavniki so na to temo opravili več pogovorov, o njej sta nedavno po telefonu razpravljala tudi predsednika obeh držav. Ramaphosa je ta teden vztrajal, da bi bilo Putinovo pridržanje na podlagi naloga, ki ga je proti njemu izdalo Mednarodno kazensko sodišče v Haagu (ICC), enako razglasitvi vojne proti Rusiji.

Putin je od marca letos uradno osumljen vojnih zločinov, in sicer prisilnih premestitev ukrajinskih otrok iz ozemelj, ki jih nadzoruje Rusija. Haaški tožilci so izdali tudi nalog za pridržanje Marie Lvove Belove, predsednikove komisarke za pravice otrok.

Kot ena od 123 držav pogodbenic rimskega statuta, na podlagi katerega je bil ustanovljen ICC, je Južna Afrika obvezana, da pomaga pri izvršitvi nalogov, ki jih izda sodišče.