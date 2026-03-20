Strah pred energetsko krizo in begunskim valom

Bilanca marčevskega vrha EU je obremenjena z madžarsko blokado posojila za Ukrajino, ne­enotnostjo o ukrepih za blažitev energetskih težav, nejasnostmi o usodi zelenega prehoda, različnimi videnji položaja na Bližnjem vzhodu po začetku ameriško-izraelskih napadov na Iran in pozivi nekaterih držav članic k pogovorom z Rusijo o Ukrajini.

Vrh je bil sprva namenjen predvsem konkurenčnosti gospodarstva, a so bile glede tega v ospredju energetske posledice napada na IranČeprav konflikt ni povzročil takojšnjih migracijskih tokov proti EU, bi morali, skladno s sklepi vrha, ohraniti raven pripravljenosti na podlagi orodij in politik, ki jih je EU razvila v zadnjih letih.