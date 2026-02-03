Strah pred kaosom in razpadom države

Napadi v Beludžistanu kažejo, da so indijsko-pakistanski odnosi veliko bolj zapleteni od preproste matematike, ki jo uporablja Trump.

Pakistanska policija in vojska trdita, da so njuni pripadniki po sobotnih samomorilskih napadih v pokrajini Beludžistan ubili najmanj 145 teroristov, katerih delovanje podpira Indija. Gre za pripadnike skupine Fitna al Hindustan, kot vlada najpogosteje imenuje Beludžistanko osvobodilno vojsko (BLA). Glavni minister pokrajine Sarfaraz Bagti trdi, da so v minulih dveh dneh ubili največ članov te militantne skupine v zadnjih nekaj desetletjih. Kot je dejal Bagti, so bili med njimi tudi afganistanski državljani, cilj njihove akcije, ki so jo izvedli v Kveti, glavnem mestu pokrajine, je bila ugrabitev talcev, prek katerih bi lahko pritisnili na osrednjo vlado v Islamabadu, da bi ta omogočila Beludžistanu večjo avtonomijo ali celo neodvisnost. Odnosi med Pakistanom in Indijo so znova v ...