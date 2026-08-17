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    Ker zakon o mobilizaciji, ki ga je podpisal ruski predsednik Vladimir Putin, nima roka trajanja, naborne komisije v Rusiji ne bi potrebovale dodatnih pooblastil, če bi se v Moskvi odločili, da bodo izvedli novo (delno) mobilizacijo. FOTO: Ramil Sitdikov/Reuters
    Boris Čibej
    17. 8. 2026 | 17:05
    17. 8. 2026 | 18:01
    6:39
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    Ni uradnih podatkov tem, koliko vojakov se spopada na obeh straneh 1255 kilometrov dolge fronte v Ukrajini. Zdaj že nekdanji poveljnik ukrajinskih oboroženih sil Oleksander Sirski je konec junija za britanski časnik Times povedal, da je sovražnik na fronto pripeljal 721.300 vojakov, kar je nekaj več kot polovica aktivnega vojaškega osebja Ruske federacije. Število vseh pripadnikov ukrajinskih oboroženih sil je pred letom in pol v pogovoru s poljskim premierom Donaldom Tuskom razkril kar njihov vrhovni poveljnik, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski: 880.000. Od teh se jih po ocenah analitikov le okoli 300.000 vojskuje v prvih bojnih vrstah. Sovražnika imata različne metode novačenja borcev. Na ruski strani, na kateri se borijo večinoma poklicni vojaki, ki so jih pritegnili z ...
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    17. 8. 2026 | 17:14
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    Strah pred mobilizacijo prisoten na obeh straneh fronte

    Iz Kijeva že mesece prihajajo opozorila, da bodo v Rusiji jeseni izvedli množični vpoklic vojaških obveznikov.
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