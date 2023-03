Strah pred prometnim kaosom zaradi stavke je bil odveč

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko so sindikati in delodajalci javnega sektorja znova sedli za pogajalsko mizo, je Nemčijo zajela 24-urna stavka v javnem prometu. Obstali so vlaki, avtobusi, letala in ladje. A kljub bojazni, da bo državo danes zajel prometni kaos, se to večinoma ni uresničilo. Gneča in zastoji na cestah so bili le v Münchnu in njegovi okolici, medtem ko je drugod po državi jutranja prometna konica minila brez posebnosti. Ljudje so se na stavko očitno dobro pripravili.