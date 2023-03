Strah pred širjenjem ameriške bančne krize

Ameriška finančna ministrica Janet Yellen je v televizijskem nastopu zavrnila reševanje kalifornijske banke Silicon Valley Bank, ki je bila konec tedna prisiljena zapreti vrata in bančne račune. Pred skorajšnjim odprtjem bančnih okenc po vsej državi so živci napeti, v demokratski Beli hiši verjamejo, da so ukrepi po zadnji veliki finančni krizi dovolj za obvladovanje položaja.

V ponedeljek dopoldne se bo izteklo 48 ur, ki ji je milijarder Bill Ackman dal ameriški vladi za preprečitev gospodarskega zloma po stečaju SVB, kot s kratico imenujejo Silicon Valley Bank. Po mnenju direktorja sklada tveganega kapitala Pershing Square Capital Management bi morali zavarovati vse bančne vloge in ne le tiste do 250 tisoč dolarjev, ki so zavarovane že zdaj. Letno poročilo SVB kaže, da je nezavarovanih 96 odstotkov od skupaj 173 milijard bančnih depozitov.

Stečaj lani šestnajste največje ameriške banke z 209 milijardami vsega premoženja vzbuja nelagodje tudi pri drugih bankah brez statusa sistemske pomembnosti in res so se zaskrbljeni varčevalci in vlagatelji v soboto začeli vrstiti tudi pred poslovalnicami First Republic Bank. Po prepričanju ekonomista Petra Schiffa gre za še večjo nevarnost kot leta 2008, zaskrbljeni pa so tudi v Veliki Britaniji, kje deluje podružnica SVB.

Ameriška finančna ministrica Janet Yellen verjame v odpornost domačega bančnega sistema. FOTO: Drew Angerer/Getty Images Via Afp

Ameriška finančna ministrica Janet Yellen se je v nedeljskem televizijskem nastopu kljub temu izrekla proti zveznemu reševanju sporne banke. Reforme po zadnji veliki recesiji naj bi poskrbele za večjo odpornost bančnega sistema, finančna ministrica pa je vendarle zaskrbljena zaradi strank z nezavarovanim denarjem. Te se bodo morale odslej obračati na zvezno korporacijo za zavarovanje depozitov FDIC in mnogi se bojijo, da je njihov denar izgubljen. Oblasti preučujejo tudi možnost, da bi propadlo banko prevzela kakšna druga in morda bodo povprašali Teslinega in Twitterjevega Elona Muska, ki je na svojem družbenem omrežju pisal o tem.

Večina opazovalcev še vedno misli, da gre za prehodno krizo, a ljudski spomin seže do prejšnjih zatrjevanj o nadzoru nad položajem tik pred izbruhom kriz. SVB, ki domuje v samem središču kalifornijske Silicijeve doline Santa Clari, je največja propadla banka po veliki recesiji iz leta 2008. Ironija usode je, da so tudi njo pokopali hipotekarni vrednostni papirji, pa čeprav ameriških nepremičnin ni več mogoče kupovati tako rekoč na lepe oči, kot se je dogajalo po premalo omejevalni zakonodaji iz časa predsednika Billa Clintona. Tokrat so bili hipotekarni vrednostni papirji dobra investicija v času skoraj ničelnih obrestnih mer, ko jih je centralna banka Federal Reserve lani zaradi visoke inflacije začela skokovito poviševati, pa so se vlagatelji začeli ozirati po drugih možnostih dobička. Ta čas se jim veliko bolj izplača že kupovanje nekaterih državnih obveznic.

Sedež Silicon Valley Bank v kalifornijski Santa Clari. FOTO: Nathan Frandino/Reuters

Tradicionalni investitorki zagonskih podjetij Silicijeve doline - in tamkajšnje vinarske industrije - očitajo tudi vrsto lastnih napak. Zdaj že nekdanja predsednik uprave Greg Becker in finančni direktor Daniel Beck pa sta le dva tedna pred tem prodala večje količine delnic ter svojim 8500 zaposlenim le nekaj ur pred razglasitvijo stečaja izplačala letne bonuse, ki lahko po navedbah poznavalcev segajo od 12 tisoč do 120 tisoč dolarjev na osebo. Nekateri visoki uradniki banke so se bolj kot z obvladovanjem finančnih tveganj ukvarjali s »prebujeno« (woke) poslovno kulturo.

Kriznih pogovorov sta se konec tedna udeležila tudi demokratski predsednik ZDA Joe Biden in prav tako demokratski kalifornijski guverner Gavin Newsom, oba na tapeti zaradi svoje gospodarske in druge politike. Mnogi prav zadnjemu demokratskemu reševalnemu paketu za poravnavanje posledic pandemije iz marca 2021 pripisujejo sokrivdo za sprožitev inflacije, poleg izjemno ohlapne denarne politike Fed, ki si je tudi predolgo zatiskala oči pred rastjo cen. Ameriška centralna banka bo zdaj v škripcih, saj se inflacija kljub visokim obrestnim meram še ni dovolj znižala, oboje pa močno pritiska na banke in državljane. Predsednik Biden je kljub temu pravkar predstavil največji proračun v mirnodobni zgodovini ZDA.