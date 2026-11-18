Ameriški potrošniki so zaradi vrste nedavnih tehnoloških izpadov v ZDA in s tem povezanih zaskrbljenosti ter širjenja panike po družbenih omrežjih okrepili nakupe v diskontnih trgovinah, kot je veriga Costco, poročilo investicijske družbe Mizuho Securities navaja televizija CBS.

K povečanemu povpraševanju v trgovski verigi Costco so po navedbah analitika družbe Davida Bellingerja prispevali zaskrbljenost potrošnikov po izpadu Microsoftove elektronske pošte Outlook, večurni prizemljitvi vseh letov v ZDA ter ugibanja o apokaliptičnih scenarijih, ki se širijo po družbenih omrežjih. Predstavniki vlade Donalda Trumpa pa zaradi pomanjkanja zaupanja tega ne zmorejo ustaviti.

Kupci si delajo zaloge hrane in drugih osnovnih potrebščin, hkarti pa je bilo v nedeljo zvečer na spletni strani Costca razprodanih tudi 21 od 26 najdražjih električnih generatorjev oziroma agregatov, je navedel Bellinger.

Podjetja, ki so jih prizadeli izpadi, so pojasnila, da so bili posledica težav, kot so redno vzdrževanje in nadgradnje sistemov. Zvezna uprava za letalstvo (FAA) pa je prizemljitev letal po vsej državi prejšnji teden pripisala posodobitvi sistema za upravljanje letov, ki jo je izvajal zunanji pogodbeni izvajalec.

Krivi niso kibernetski napadi

Vsi so - tako kot predstavniki vlade - zanikali, da bi bili za to odgovorni kibernetski napadi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je danes denimo poudaril, da ni nobenih dokazov o povezavi med nedavnimi izpadi.

»Incident z Microsoftom nima nobene zveze s tem, kar smo videli pri FAA. Težave FAA niso povezane s tem, kar smo pred nekaj dnevi videli pri bankah. Te tehnične težave so med seboj povsem nepovezane,« je dejal Rubio na novinarski konferenci na Filipinih.

Časovno sovpadanje izpadov kaže na vse večjo odvisnost ZDA od tehnologije, je za CBS povedal profesor na univerzi Temple John D'Arcy, ki raziskuje področje kibernetske varnosti in odpovedi informacijskih sistemov.

»Naši sistemi so veliko kompleksnejši in medsebojno bolj povezani kot kadar koli prej, zato so posledice ene same napake danes bistveno večje,« je pojasnil.

Povečano povpraševanje bi lahko pozitivno vplivalo na prodajo Costca, ki je zato ciljno ceno delnice podjetja zvišal z 1100 na 1150 dolarjev. Podoben porast nakupov zalog bi lahko izkoristili tudi drugi veliki trgovci, med njimi Walmart in Sam's Club.