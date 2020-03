Strahotna vojna, ki zanima le prodajalce orožja

26. marca 2015 je tedanji obrambni minister in zdaj že najmanj tri leta dejanski vladar Savdske Arabije kronski princ Mohamed bin Salman ukazal začetek vojaškega obračuna s hutijevskimi uporniki v najbolj revni in obenem tudi zaradi posledic podnebnih sprememb že tako ali tako opustošeni državi arabskega sveta.Savdska Arabija, največja uvoznica orožja na svetu, je skupaj s svojimi zavezniki (Združene države, Velika Britanija, Združeni arabski emirati, Egipt …) komaj čakala, da končno – po dolgih letih kopičenja orožja in »sponzoriranja« proxy spopadov – krene v vojno. Ko so šiitski hutujski uporniki (Ansar Alah), ki ...