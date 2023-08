Strahotni sadizem savdskih oblasti

V nadaljevanju preberite:

Organizacija Human Rights Watch je danes objavila poročilo, v katerem je na podlagi ducatov pričevanj, satelitskih posnetkov, dokumentacije in forenzičnega pregleda dokazala, da Savdska Arabija na južni meji z Jemnom množično in sistematično pobija, muči ter posiljuje begunce in migrante iz Etiopije. Ti se poskušajo po tako imenovani jemenski migrantski poti – iz Afriškega roga prek Adenskega zaliva in zaradi dolgoletne vojne opustošenega Jemna – prebiti v naftno kraljevino, ki je afriške migrante desetletja izkoriščala kot najcenejšo delovno silo, danes pa jih ubija kot živali.

V 73-stranskem poročilu organizacije Human Rights Watch je dokumentirana množica zločinov, ki so jih proti večinoma etiopskim migrantom in beguncem zagrešili pripadniki savdske obmejne straže. Ti so v zadnjem letu – da so se na meji dogajale zlorabe, je bilo znano že prej – ubili več sto ljudi na begu pred vojno v etiopski zvezni državi Tigraj in revščino ter posledicami podnebnih sprememb (suša, lakota) v drugih predelih Etiopije.

Številne priče, ki so govorile s preiskovalci HRW (nekateri s polnim imenom in priimkom, nekateri zaradi strahu pred maščevanjem anonimno), so potrdile, da savdski obmejni stražarji na begunce na obeh straneh meje streljajo tako z lahkim kot s težkim orožjem. Po ljudeh, ki so se po dolgih mesecih skrajno nevarne in naporne poti iz Afriškega roga prek Džibutija in Adenskega zaliva v krempljih večinoma jemenskih tihotapcev prebili do meje Savdske Arabije, savdski policisti streljajo celo s topništvom, nanje so metali ročne granate …

Priče druga za drugo opisujejo srhljivo, sadistično nasilje savdskih obmejnih enot, ki vključujejo tudi posilstva in namerno pohabljanje. Savdijci so se izživljali tudi nad etiopskimi begunci in migranti, ki jim je že uspelo priti v skrajno nazadnjaško kraljevino, pa so jih potem, ko so nekaj časa preživeli v zaporu, izgnali.