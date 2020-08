Strahovita eksplozija v Bejrutu

Libanonsko ministrstvo za zdravje je že sporočilo, da je bilo »ranjenih zelo, zelo veliko ljudi«. Foto: Anwar Amro/Afp

Eksplozija v libanonski prestolnici. Foto: Karim Sokhn/Reuters

Okoli petih popoldan po našem času je libanonska prestolnico pretresla strahovita eksplozija, ki je v središču mesta povzročila hudo uničenje. Za enkrat še ni poročil o številu žrtev, a libanonsko ministrstvo za zdravje je že sporočilo, da je bilo »ranjenih zelo, zelo veliko ljudi«.Po medmrežju so se nemudoma po eksploziji, ki jo je bilo mogoče čutiti celo dvajset kilometrov iz mesta, razširili posnetki, na katerih je mogoče videti velik ogenj v bližini pirotehnične tovarne na območju mestnega pristanišča. Le trenutek zatem pa v neposredni bližini odjekne brutalna eksplozija, oblak šine v nebo, udarni val pa se hitro razširi po velikem delu sicer izjemno občutljivega, tolikokrat ranjenega Bejruta.Skupaj s posnetkom so se seveda hitro razširila tudi ugibanja o morebitnih vzrokih eksplozije in celo o – morebitnem napadu. A za zdaj, v totalni paniki, ki vlada v mestu, vse skupaj ostaja pri ugibanju. Le upamo lahko, da je žrtev čim manj.