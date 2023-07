Stranka brez etiket meša ameriške politične račune

V nadaljevanju preberite:

Na ameriškem političnem prizorišču od polovice 19. stoletja prevladujeta demokratska in republikanska stranka in si izmenjujeta nadzor nad Belo hišo in kongresom. V ZDA deluje tudi vrsta manjših strank, na primer zelena in libertarna, a so njihovi kandidati običajno bolj ekstremni v svojih pogledih. No Labels hoče biti drugačna in hoče ponuditi »karto enotnosti«, ki bo sprejemljiva za sredinske nezadovoljneže iz obeh velikih strank.