Evropska desna skupina zlorabila javna sredstva: denarno podprli tudi Fiat

Skrajno desna skupina evropskega parlamenta Patrioti je leta 2024 napačno porabila slabih 270.000 evrov sredstev. Evropski parlament je odločil, da jim mora skupina ta znesek vrniti, znesek pa bo povrnjen iz sklada, ki ga je stranka ustanovila leta 2025.

Po poročanju Politica je revizija finančnega oddelka parlamenta pokazala, da je skupina razdeljevala neprimerne donacije, kršila pravila javnega naročanja in dodeljevala pogodbe z nepravilnimi postopki, zlasti pri razpisih za storitve francoske skrajnodesničarske stranke Nacionalni zbor, ki so bile dodeljene podjetjem, ki so sicer tesno povezana s stranko.

Med drugimi člani skupine Patrioti so še avstrijska Svobodna stranka, madžarski Fidesz, španski Vox, belgijska Flamski interes in češka ANO 2011.

Med člani skupine Patrioti je tudi madžarski Fidesz. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Finančno ministrstvo evropskega parlamenta je ugotovilo, da je zdaj že propadla skupina Identiteta in demokracija (ID) med letoma 2019 in 2024 neupravičeno porabila 4,3 milijona evrov. Skupina je ostala aktivna do volitev v evropski parlament junija 2024, po katerih je mnogo njenih članov prestopilo v skupino Patrioti.

Glede na poročilo so bile odkrite nepravilnosti v obračunih Patriotov za obdobje med 16. julijem in 31. decembrom 2024. Skupina je namreč lokalnim in regionalnim organizacijam donirala 54.620 evrov. Pravila evropskega parlamenta to prepovedujejo, saj gre za odhodke, ki niso povezani s političnimi dejavnostmi na ravni EU.

Sredstva skupine so dobivala združenja, ki promovirajo francoske in flamske tradicije in dediščino, organizacija za futsal s sedežem na Martiniku, teniški klub na Guadeloupu, italijanska skupina, ki promovira model avtomobila fiat panda, nevladne organizacije, povezane z zdravjem, več ragbi združenj in organizacija na Guadeloupu, ki organizira tekmovanja v štirikolesnikih.

Pravila so kršili tudi pri oddaji treh javnih poročil v vrednosti 197.258 evrov. Od tega so 146.444 evrov nakazali podjetju e-Politic. To je komunikacijsko podjetje, o katerem je Le Monde poročal, da ga vodi nekdanji uradnik Nacionalnega zborovanja, za katerega je podjetje leta zagotavljalo storitve. Nepravilnosti so ugotovili tudi z zvezi s podpisom pogodb in plačilnimi datotekami, hkrati je revizija odkrila še 25.200 evrov, ki so jih porabili za oglaševanje v politični reviji. Vodja revije je nekdanji član avstrijske Svobodne stranke.

Odbor upravo poziva, naj od stranke izterja štiri milijone evrov, oni pa to zavračajo, saj trdijo, da nimajo nobene povezave z ID. FOTO: Enzo Zucchi

Glede na opombo generalnega sekretarja parlamenta Alessandra Chiochettija, priloženo revizijskemu poročilu, naj bi bil napačno porabljen denar povrnjen iz sredstev skupine Patrioti za leto 2025. Skupina je namreč ustvarila finančno rezervo, potem ko je uprava parlamenta odkrila skoraj štiri milijone nepravilne porabe denarja nekdanje skupine ID.

Evropski poslanci iz odbora za proračunski nadzor so nato zahtevali dodatno revizijo porabe za obdobje po volitvah leta 2024. Odbor upravo zdaj poziva, naj od skupine izterja omenjene štiri milijone evrov, oni pa to zavračajo, saj trdijo, da nimajo nobene povezave z ID.

Aprila je Transparency International zaprosil agencijo EU za boj proti goljufijam, naj začne preiskavo proti nekdanjemu generalnemu sekretarju ID Philipu Claeysu, ki je obenem tudi sedanji generalni sekretar Patriotov.

»Patrioti so kršili pravila evropskega parlamenta in zlorabili denar davkoplačevalcev. To ni napaka, ampak dolgoletna praksa. Samo vračilo sredstev ni dovolj,« je dejal poslanec Zelenih Daniel Freund, član odbora za proračunski nadzor. »Evropsko javno tožilstvo mora preiskati in natančno ugotoviti, kaj se je zgodilo z denarjem,« je še dodal.

Skupina Patrioti se do objave ni odzvala na prošnjo za komentar, so še napisali na strani Politica.