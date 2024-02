V Italiji odmeva »bratski dogovor« med stranko Melonijeve in neonacisti

Beneška veja skrajno desne stranke Bratje Italije premierke Giorgie Meloni se je drugim skrajnim desničarskim skupinam zahvalila za podporo pri nedavni obeležitvi spomina na fojbe in množičnega odhoda Italijanov iz Istre in Dalmacije, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Beneška veja stranke se je namreč v objavi na družbenem omrežju Facebook zahvalila skrajnima skupinama Ideal Continuity in Veneto Fronte Skinheads za njihovo »sodelovanje in vedno dragoceno prisotnost na institucionalnih dogodkih ob državnem prazniku«.

Opozicijska levosredinska Demokratska stranka (PD) je danes obsodila objavo stranke Bratje Italije. »Gre za očiten znak nedvomno bratskega dogovora med borci stranke Giorgie Meloni in skrajno skupino z jasno neonacistično, rasistično in antisemitsko podlago,« sta dejala Vanessa Camani in Andrea Zanoni iz vrst PD.

V Italiji dan spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije obeležujejo 10. februarja v spomin na dan, ko je bila podpisana pariška mirovna pogodba. Ob tem se spominjajo predvsem dogodkov po drugi svetovni vojni, ko so se morali Italijani na tem območju odločiti, ali bodo ostali v Jugoslaviji ali bodo zapustili svoje rodne kraje.