Stranpoti evropske solidarnosti

Bruselj – Kadar evropski politiki razpravljajo o milijardah evrov, plačnikih in prejemnikih, so zmeraj pričakovana trenja, retorična spoprijemanja in dramatična svarila. Tudi kriza, ki je izbruhnila s širjenjem novega koronavirusa, ni izjema.Bolj površno opazovanje številk za blažitev posledic krize bi lahko koga pripeljalo do misli, da je katera od odločitev res absurdna. Tako že nekaj dni številni po Evropi zmajujejo z glavo, ko berejo analizo mislišča Evropska pobuda za stabilnost (ESI), v kateri so opozorili na položaj pri prvem programu EU v boju s posledicami covida-19.Stari ključ delitve za ­OrbánaVeliki zmagovalec ...