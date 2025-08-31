Stranska igralka pod Trumpovim škornjem

V nadaljevanju preberite:

Čeprav v bruseljskem političnem stroju nikoli ni pravega premora, je ob koncu počitnic v neuradnem glavnem mestu EU že opazna večja dinamika. Uradništvo se vrača s počitnic doma ali po svetu. Pripravljajo se prva jesenska zasedanja. Krize in druge težave – od Gaze in Ukrajine do trgovinskih zapletov z ZDA in migracij – že tako zahtevajo stalno pripravljenost.

V vseh mirovnih prizadevanjih v sosednji Ukrajini lahko Evropa le upa, da Trump za njenim hrbtom ne bo sklenil kakšne škodljive kupčije z Vladimirjem Putinom. Romanje evropskih politikov v Belo hišo – za takšno poniževanje očitno ni nikomur mar – je bilo očitno znamenje tega.

Tega, da bi nepredvidljivi Trump po konstruktivnih pogovorih kmalu spet obrnil ploščo, seveda nikakor ni mogoče izključiti.Evropska strategija v prvem letu drugega Trumpovega mandata je dvoriti nečimrnemu Američanu, ustreči njegovim željam in ustvarjati v njem občutek zmagoslavja. Prepričljivih dokazov, da se je takšna strategija obnesla, ni.