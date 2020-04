Strateški premiki z virusom v ozadju

Nekdanji ameriški državni sekretar Henry Kissinger svari pred poslabšanjem odnosov v svetu. Foto Š Pascal Lauener / Reuters Reuters

Wuhanski virus

ZDA so največja prepreka svetovnemu pohodu kitajskega telekomunikacijskega velikana Huawei. Foto Nicolas Asfouri Afp

New York –verjame, da bo pandemija koronavirusa za vedno spremenila svetovno ureditev. Države se spopadajo s krizo na nacionalni ravni, virus pa ne priznava meja, je poudaril nekdanji ameriški državni sekretar in predlagal globalno vizijo sodelovanja. Toda ameriški predsednikbi rad najprej poravnal zunanjepolitične račune, tudi z Evropo.Če bo Trump tudi po novembru ostal v Beli hiši, se bodo morda spori z Nemčijo še zaostrili. »Preusmeritev« več sto tisoč na Kitajskem proizvedenih zaščitnih mask ameriškega podjetja 3M v ZDA so v Berlinu imenovali sodobno piratstvo, zdaj pa domnevajo, da je bilo vpleteno kar nemško podjetje. Kaže, da se bodo morali nekateri v Nemčiji posipati s pepelom, Trump pa je že prej povedal, da bi zaščitne maske dal Italiji in Španiji, ki sta prizadeti tako kot ZDA. Američani morilski virus primerjajo z japonskim napadom na Pearl Harbor, zaradi katerega so vstopili v drugo svetovno vojno.A je zagovornik doktrine »najprej Amerika« na nedavni tiskovni konferenci robantil tudi na Evropsko unijo, ki po njegovem s predpisi že dolgo preprečuje uvoz ameriške medicinske opreme. Meni, da prav zavezniki finančno, vojaško in trgovinsko izkoriščajo ZDA, »in nas pri tem niti ne marajo«. Trump že dolgo očita EU, da s skupno valuto in tudi drugače umetno niža nemške izvozne stroške, k odpravi sporov najbrž niso pripomogli niti nedavni očitki, da poskuša kupiti nemškega razvijalca testov CureVac. V podjetju iz Tübingena so zanikali govorice, cepivo pa že preizkuša ameriška Moderna, nekateri drugi so ji tik za petami. Toda slab vtis je ostal.»Poznajo nas, vedo, da čakam na pravi­ čas,« je Evropi skorajda zagrozil Trump, ki bo še naprej izpraševal tudi drugo tradicionalno ameriško zunanjo politiko. Bližnji vzhod je zanj kolosalno metanje denarja stran, že dolgo udriha tudi po Kitajski, v katero so v minulih deset­letjih izvozili velik del ameriške proizvodnje. Eden od razlogov za pomanjkanje zaščitnih mask v ZDA je proizvodnja ameriških podjetij na Kitajskem. Trump se od nastopa v Beli hiši zavzema za radikalne spremembe.»Realnacionalistični zunanji politiki« ameriškega predsednika bodo morda postavili meje drugi nacionalisti po svetu. »Predsednike,­ premiere, diktatorje, kralje in kraljice« rad meče v isti koš ter v primerjavi s prejšnjimi predsedniki ne pridiga velikokrat o demokraciji, visoki kitajski uradniki pa so krivdo za covid-19 že pripisali ZDA. Trump je v zameno govoril o kitajskem ali wuhanskem virusu, njegove obveščevalne službe pa o kitajskem prikrivanju števila žrtev. Zaradi tega naj bi vladni strokovnjaki to bolezen dolgo podcenjevali. Teksaški republikanski kongresnikje predlagal zakonodajo, ki naj bi olajšala tožbe proti Kitajski zaradi povzročitve svetovne pandemije.Tudi brez tega komunistična velikanka morda ne bo hotela sklepati poslov po ameriškem diktatu, še posebej, ker so ZDA največja ovira svetovnemu pohodu njihovega telekomunikacijskega velikana Hua­wei. Medtem ko Peking ponekod izvaja učinkovito »diplomacijo mask«, so morale oslabljene ZDA v minulih tednih opazovati tudi druge poravnave računov: v ruskem in savdskem primeru naftna zaostrovanja, potem ko je fracking (hidravlično drobljenje kamnin) ZDA povzdignil na prestol največje svetovne proizvajalke nafte in ­zemeljskega plina. A so Kitajsko tudi v EU razglasili za strateško tekmico, nekatere države pa se ­upirajo ruski prevladi na evropskem energetskem trgu. Bodo ideološki ­interesi kmalu spet izrinili trgovinske? Kam se bodo v tem primeru postavili tradicionalni zavezniki z obeh obal Atlantskega oceana?