Stražni stolpi okoli trdnjave Evropa

V nadaljevanju preberite:

Okrepili bomo varovanje zunanje meje za preprečevanje nezakonitih migracij, se je glasilo sporočilo vrha EU, ki se je po dolgi razpravi v noči na petek uskladil o strožji migracijski in azilni politiki. Avstrija, Grčija in nekaj drugih držav, ki je želelo doseči financiranje ograj na zunanji meji iz bruseljske blagajne, v svojih prizadevanjih niso bile povsem uspešne. Sprejet pa je bil poziv evropski komisiji, naj nemudoma mobilizira znatna finančna in druga sredstva EU za podporo državam članicam pri krepitvi zmogljivosti in infrastrukture za varovanje meja, sredstev za nadzor, vključno z zračnim nadzorom, in opreme.