Strel s podmornice se lahko pokaže za strel v koleno

Za vodstvo v Manili ni bilo dvoma, da je bila kitajska poskusna izstrelitev medcelinskega balističnega izstrelka z jedrske podmornice, ki so jo izvedli minuli ponedeljek, tesno povezana s prihajajočo 10. obletnico arbitražne odločitve o Južnokitajskem morju, s katero so bile zavrnjene trditve Pekinga, da mu na podlagi zgodovinske pravice pripada celotno morsko območje. Demonstracija moči s strateškim izstrelkom je povezana tudi z novo konstelacijo ukrajinske krize, sporočilo azijske velikanke pa je namenjeno ne samo sosednjim državam, temveč tudi Natu. Kitajska vojna mornarica je okoliškim državam vnaprej napovedala raketni poskus, ki so ga izvedli z ene od njenih jedrskih podmornic. Vojaški poveljniki so zatrdili, da je šlo za redno letno vajo, ki je skladna z mednarodnim pravom in ...