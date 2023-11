Netanjahu: Izrael nima namena zasesti enklave in tam vladati

Spremljamo dogajanje na Bližnjem vzhodu:

7.20 Netanjahu znova zanikal namero Izraela po okupaciji Gaze

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v četrtek znova zavrnil možnost prekinitve ognja na območju Gaze in zatrdil, da vojska v ofenzivi proti skrajnemu gibanju Hamas napreduje »izjemno dobro«. Vztrajal pa je, da Izrael nima namena zasesti enklave in tam vladati.

»Prekinitev ognja s Hamasom bi pomenila predajo,« je dejal v pogovoru za ameriško televizijo Fox News in pojasnil, da za vojaško ofenzivo ne obstaja nikakršna časovnica. »Mislim, da izraelska vojska napreduje izjemno dobro,« je dejal in dodal, da bodo nadaljevali, dokler bo treba.

Izrael je napovedal uničenja Hamasa, potem ko so pripadniki skupine 7. oktobra vdrli prek meje in na izraelskem ozemlju ubili 1400 ljudi, večinoma civilistov, še 240 so jih zajeli kot talce. V povračilnih napadih izraelske vojske je bilo doslej na območju Gaze ubitih več kot 10.800 ljudi, po navedbah tamkajšnjih oblasti večinoma civilistov, med njimi številni otroci.

Netanjahu je v četrtek zatrdil, da Izrael ne namerava v Gazi ostati na dolgi rok. »Ne prizadevamo si zasesti Gaze, ne prizadevamo si okupirati Gaze in ne prizadevamo si vladati v Gazi,« je dejal. Je pa poudaril, da bo na območju potrebna civilna vlada, obenem pa bo Izrael moral zagotoviti, da se napad, kakršen se je zgodil 7. oktobra, ne ponovi.

Izraelske sile bodo po njegovih besedah ostale pripravljene, da po potrebi ponovno »vstopijo v Gazo in ubijejo ubijalce«. »To bo preprečilo ponoven pojav gibanja, kakršno je Hamas,« je bil prepričan v pogovoru, ki ga povzemata francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC.

Sovražnosti na območju so ponovno vzplamtele prav, ko se je Izrael bližal mirovnemu dogovoru s Savdsko Arabijo, potem ko je že normaliziral odnose z več drugimi arabskimi državami. Netanjahu meni, da konflikt ne bo spodkopal diplomatskega uspeha in da se bodo lahko pogajanja obnovila, ko Izrael uniči Hamas. »Pogoji bodo takrat zreli. Pravzaprav mislim, da bodo po zmagi še bolj zreli,« je še dejal.

7.05 Judovski šoli v Montrealu ponoči tarči napada

Kanadska policija je sporočila, da so v drugem največjem mestu v državi ponoči streljali na dve judovski šoli.

V četrtek so učitelji prišli na šolsko območje v Cote-des-Neiges in našli vhodna vrata, preluknjana od strelov. Poškodovan ni bil nihče. Toda incident se je zgodil po napadu z zažigalno bombo na sinagogo v Montrealu v začetku tega tedna in spopadih med propalestinskimi in proizraelskimi skupinami na mestni univerzi Concordia.

Kanadski premier Justin Trudeau je pozval k zmanjšanju napetosti na nacionalni ravni.

7.00 Izrael napadel skupino v Siriji, ki je bila v ozadju napada na šolo z dronom

Izraelska vojska je napadla organizacijo v Siriji, za katero trdijo, da stoji za četrtkovim strmoglavljenjem drona na šolo v južnem Izraelu, poroča BBC. Pri tem sicer ni bilo poškodovanih.

»V odgovor na dron iz Sirije, ki je zadel šolo v Eilatu, so izraelske obrambne sile (IDF) udarile po organizaciji, ki je izvedla napad,« je vojska zapisala na omrežju X.

Skupine ni identificirala, se pa po njenem »sirski režim smatra popolnoma odgovornega za vsako teroristično dejavnost, ki izhaja z njenega ozemlja«.

Sirija se na izjavo Izraela še ni odzvala.

Kmalu po napadu drona je izraelska zračna obramba prestregla še raketo nad Rdečim morjem.

Uporni Hutiji iz Jemna so v četrtek sporočili, da so na jug Izraela izstrelili vrsto balističnih raket. Dronov pa niso omenjali.

Od začetka vojne med Izraelom in Hamasom so Hutiji, ki jih podpira Iran, večkrat zatrdili, da so proti Izraelu izstrelili rakete in poslali letalnike, ki pa za Izrael ne predstavljajo prave nevarnosti, mnenja analitikov navaja katarska televizija Al Jazeera.