Streljanje v Seattlu: dva mrtva, več ranjenih, med njimi tudi otrok

V streljanju v Seattlu na severozahodu ZDA sta bili ubiti dve osebi, še pet je bilo ranjenih, med njimi tudi otrok, so sporočili tamkajšnji gasilci. Policija je v povezavi s streljanjem, ki se je zgodilo v nedeljo ob 18. uri po lokalnem času, že pridržala dve osebi, poroča britanski BBC.

Streli so ob 18. uri po lokalnem času odjeknili v znameniti zgradbi Seattle Center, kjer je potekal kulinarični festival. Po navedbah prič je bilo slišati več strelov, eden od obiskovalcev pa je lokalnim medijem povedal, da je na kraju dogodka vladal popoln kaos.

FOTO: Jason Redmond/Reuters

Policija je že sprožila preiskavo, županja mesta Katie Wilson pa je pozneje sporočila, da so v povezavi s streljanjem pridržali dve osebi. »Zahvaljujem se policistom iz Seattla, ki so se odzvali na kraju dogodka in pridržali dva osumljenca,« je dejala in streljanje označila kot grozljivo nasilno dejanje.

FOTO: Jason Redmond/Reuters

»Prizadete družine doživljajo najhujši trenutek v svojem življenju, celotna skupnost pa poskuša razumeti, kako se je srečanje, ki je temeljilo na kulturi, povezanosti in veselju, končalo s streljanjem,« je dodala.