Napadalec streljal na policiste, ki so se odzvali na klic na pomoč

Na Danskem se je v petek zgodil incident s smrtnim izidom, potem ko je moški streljal na policiste, ki so se odzvali na klic na pomoč. Pri tem je ranil enega izmed policistov, ki so streljali nazaj, in ga huje ranili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Do streljanja na policiste, ki so se odzvali na klic na pomoč zaradi požara v stavbi, je prišlo v mestu Nørresundby blizu Aalborga na severu Danske.

Napadalec je bil huje ranjen, ko je policija prav tako odgovorila s streli. Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer je kasneje umrl.

Njegova identiteta za zdaj ni znana, prav tako ne motiv za napad na policiste iz zasede, poroča AFP.

Danski policisti na kraju incidenta. FOTO: Henning Bagger/AFP

»Ustreljena sta bila civilist in policist, ki sta bila prisotna na kraju dogodka. Civilist je umrl. Ranjeni policist je v stabilnem stanju. Natančnih okoliščin, zlasti razloga za streljanje, še ne poznamo. To nameravamo razjasniti v okviru preiskave,« je v izjavi navedla policija.