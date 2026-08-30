Streljanje med množico na severu Švice

Na severu Švice je bilo ponoči v streljanju ranjenih več ljudi, med njimi več huje, ena oseba pa je že umrla, je sporočila kantonalna policija Aargau. Incident se je zgodil v Aarauu, severno od Züricha, na območju Schachna, policija pa je na omrežju X zapisala, da je bilo »več napadenih« in da poteka obsežna policijska akcija.

Po poročanju švicarskih medijev so streli odjeknili okoli 3. ure zjutraj ob robu prireditve Aarauer Rave, ki je potekala na konjeniškem dirkališču. Letne tehno zabave se je med 15. uro v soboto in 2. uro zjutraj v nedeljo udeležilo okoli 3500 ljudi.

Streljanje na območju dirkališča

Policijska predstavnica Vanessa Rumpold je za Blick povedala, da se je streljanje zgodilo na območju dirkališča. »V večji skupini ljudi je bilo izstreljenih več strelov,« je dejala. Policija je potrdila več ranjenih, o morebitnih smrtnih žrtvah v prvih informacijah ni dala podatkov, pozneje pa je potrdila prvo smrtno žrtev.

Policija je območje zavarovala in ljudi pozvala, naj se mu izogibajo. FOTO: Clotaire Achi/Reuters

Švicarska javna radiotelevizija SRF poroča, da je policijska intervencija v Aarauu potekala od približno 3. ure zjutraj. Po navedbah policije naj bi bili streli izstreljeni proti množici, ozadje dogodka pa ostaja nejasno. Predstavnik kantonalne policije Pascal Wenzel je dogajanje označil za »posebno situacijo«.

Policija je območje zavarovala in ljudi pozvala, naj se mu izogibajo. Priče dogodka prosi, naj ji posredujejo fotografije in videoposnetke, ki bi lahko pomagali pri preiskavi. Ena od prič je za Blick dogajanje opisala kot rafale strelov.