Streljanje na obrobju Pariza: en mrtev, več ranjenih

V streljanju v francoskih mestecih Trappes in La Verriere na obrobju Pariza je bila danes ubita ena oseba, najmanj štirje so ranjene, je sporočila policija. Reševalci so na delu, število žrtev bi lahko še naraslo. Po navedbah policije je 39-letni moški streljal na mimoidoče iz avtomobila, preden so ga aretirali v bližnjem kraju Coignieres.

»Nekdo je iz vozila streljal na več ljudi, ki so bili na njegovi poti v Trappesu in La Verrieru,« je na družbenih omrežjih sporočil župan Trappesa Ali Rabeh. Podobno je pozneje sporočila tudi policija, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po zadnjih podatkih je umrl en človek, štirje so ranjeni, med njimi 12-letni otrok.

Incident se je zgodil dopoldan v mestu v departmaju Yvelines, ki je od središča francoske prestolnice oddaljeno približno 25 kilometrov. Osumljenca so kmalu po streljanju aretirali v bližnjem kraju Coignieres, je še sporočila policija.

Navedbe policije je v zapisu na omrežju x potrdil tudi premier Sébastien Lecornu in dodal, da gre za »resen incident. Vsi viri (...) so v celoti mobilizirani. Zadevo spremlja nacionalno protiteroristično tožilstvo,« je zapisal. Tožilstvo je kmalu zatem po navedbah AFP sporočilo, da streljanje v Trappesu preiskujejo kot potencialni teroristični napad.

Incident se je zgodil dopoldan v mestu v departmaju Yvelines, ki je od središča francoske prestolnice oddaljeno približno 25 kilometrov. FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP

Razmere v Franciji so trenutno izredno napete, medtem ko se država pripravlja na nov val demonstracij, napovedan za soboto. Prvi val množičnih protestov proti draginji je v Parizu in številnih drugih mestih potekal minulo soboto, spremljali so jih izgredi, spopadi s policijo, plenjenje in požiganje.

Oblasti so napovedale, da bodo ta konec tedna močno okrepile prisotnost policije na ulicah, dovoljeni pa bodo le shodi v organizaciji sindikatov.