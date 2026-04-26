    Streljanje na prestižnem dogodku, kjer je bil tudi Trump

    Po prvih poročilih ni bil v hotelu Washington Hilton ranjen nihče - Republikanski predsednik se je za las izognil že več poskusom atentata.
    Ameriškega predsednika Donalda Trumpa vodijo z večerje dopisnikov Bele hiše po streljanju v hotelskem lobiju. FOTO:  Bo Erickson/Reuters
    Barbara Kramžar
    26. 4. 2026 | 03:37
    26. 4. 2026 | 05:50
    Na tradicionalni večerji dopisnikov Bele hiše, ki je že več kot stoletje eden najbolj prestižnih družabnih dogodkov v ameriški prestolnici, običajno streljajo šale in domislice. Na prvi udeležbi republikanskega predsednika Donalda Trumpa v drugem mandatu pa so na prireditvi v organizaciji Združenja dopisnikov Bele hiše streljali zares. Predsednika in prvo damo Melanio so hitro odvedli iz hotela Washington Hilton, prav tako podpredsednika J.D. Vancea in vse navzoče člane administracije. 

    Trump je skupaj s prvo damo sedel za sprednjo mizo plesne dvorane hotela, največ informacij o nevarnem dogodku pa za zdaj prihaja od vojaške veteranke Erin Thielman, ki se je tudi udeležila dogodka. Dvorano je zapustila, da bi po telefonu poklicala svojega sina, ko je slišala tri poke. Tik pred seboj je videla pasti na tla moškega s puško. Kmalu so sporočili, da je bil strelec 31-letni učitelj iz kalifornijskega Torrencea po imenu Cole Allen, oborožen s puško, pištolo in več noži. Uspel je streljati na agenta tajnih služb, ki pa je bil zaščiten z neprebojnim jopičem. Ranjen ni bil niti strelec, oba pa so za vsak slučaj odpeljali v lokalno bolnišnico. Po policijskih podatkih je bil hotelski gost, kar morda kaže dolgotrajno načrtovanje.

    Prva dama Melania Trump in predsednik Donald Trump na večerji dopisnikov Bele hiše, ko je bilo vse še v redu. FOTO:  Mandel Ngan7Afp
    Trump je le pol ure kasneje sklical tiskovno konferenco v Beli hiši. »Razlike moramo reševati miroljubno,« je predsednik govoril o veliko ljubezni v dvorani, ki jo je čutil pred streljanjem. Poudaril je svobodo govora, ki je zapisana v ameriški ustavi. Po njegovem bodo kmalu organizirali večjo, boljšo in še lepšo večerjo, ne bodo dovolili, da bi jo zaradi takšnih dogodkov odpovedali. 

    »Totalno šokiran sem, da se mi takšne stvari dogajajo,« je obkrožen z novinarji še v večernih oblekah, ki so na tiskovno konferenco prišli direktno iz hotela, priznal 45. in 47. predsednik ZDA. »Slišal sem zvok in sem mislil, da je bil pladenj, gledal sem, kaj se je zgodilo.« Po njegovem se je tudi prva dama Melania zelo zavedala, kaj se dogaja. Pohvalil je tajno službo in policijo, ki je napadalca ustavila. »To so norci,« je ocenil kot tarča več poskusov atentatov. 

    »Pripravljen sem bil raztrgati srečanje, rekel sem, da bom imel najbolj neprimeren govor v zgodovini,« se je pošalil. Priložnost je izkoristil tudi za mnenje, da nujno potrebujejo veliko plesno dvorano, ki jo načrtuje tik ob Beli hiši. Ta bi bila po njegovem prepričanju veliko bolje zavarovana od hotelske. Na vprašanje Foxovega Petra Doocyja, zakaj misli, da se mu to dogaja, je ocenil: »Gredo za ljudmi, ki imajo največji učinek.« Omenil je nekdanjega predsednika Abrahama Lincolna, ki je bil žrtev atentata. »Nočem reči, da sem počaščen, a sem veliko naredil,« je, obkrožen z visokimi člani svoje administracije, ocenil, da je bila država pod demokratskim predhodnikom predmet posmeha. Veliko je spremenil in to je po njegovem odgovor na vprašanje, zakaj so spet poskušali streljati nanj. »To pride s teritorijem.« Vsaj na tiskovni konferenci kmalu po še enem poskusu atentata je menil, da dogodek ni povezan z iransko vojno. Neuspeli atentator je po njegovem mnenju samotni volk.

    Večerje se je udeležil tudi naš veleposlanik Iztok Mirošič. »Sem še v dvorani, signal je slab,« je le nekaj minut po streljanju povedal v telefonskem pogovoru za Delo, ki so ga prekinjali šumi. »Ko se je zgodilo streljanje, so v trenutku v dvorano vdrli agentje tajnih služb in vojaki ter odpeljali Trumpa in Melanio. Mi smo ostali notri.« Sedel je v prvih vrstah, je poročal, in dodal, da je to že tretje ameriško streljanje, ki mu je bil priča, eno se je zgodilo v Chicagu, drugo v Washingtonu sredi križišča. Priča streljanja v hotelu v Memphisu, Tennesse, sem bila pred nekaj leti tudi vaša dopisnica.

    Predsednik Donald Trump med tiskovno konferenco. FOTO:  Jonathan Ernst/Reuters
    To so bili naključni dogodki. Na predsednika Trumpa pa so poskušali že več atentatov, najhuje julija 2024 na predvolilnem zborovanju v Butlerju v Pensilvaniji. Strelec Thomas Crooks mu je obstrelil uho. Preden je padel pod streli agenta tajnih služb, je ubil petdesetletnega Coreya Comperatora in hudo ranil dva druga udeleženca zborovanja. Nekaj mesecev kasneje so na Floridi odkrili še enega nesojenega atentatorja.  K tej srh zbujajoči statistiki bodo odslej prištevali tudi letošnjo večerjo dopisnikov Bele hiše.

    »Tukaj so vsi najpomembnejši ameriški novinarji, začelo se je zelo lepo,« je kmalu po streljanju poročal slovenski veleposlanik Iztok Mirošič. »Zdaj so sporočili, da se hoče Trump na ta dogodek vrniti v tridesetih dneh, saj zaradi protokolov tajnih služb ne sme priti takoj nazaj. Ker ne bo prišel, so nam dovolili, da gremo domov,« je povedal še iz Hiltona.

    »Se je pa zgodilo bliskovito, to moram reči,« je komentiral. »Streljanje se je zgodilo v lobiju pred dvorano, policija in vojska sta takoj vdrli vanjo. Trumpa, Vancea in vse vladno omizje so takoj odpeljali.«

    Poskus atentata na tedanjega republikanskega predsedniškega kandidata Trumpa julija 2024 v pensilvanskem Butlerju. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters
