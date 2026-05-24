Streljanje pred Belo hišo

21-letni moški iz Marylanda, ki je verjel, da je Jezus Kristus, je sinoči streljal pred washingtonsko Belo hišo. Po nekaj strelih iz revolverja so varnostniki Nasira Besta onesposobili, za mrtvega so ga razglasili po prevozu v bolnišnico. Ranjen je bil tudi mimoidoči, za njegovo življenje so se zdravniki v soboto zvečer po vzhodnoameriškem času še bojevali.

Best je na križišču Sedemnajste in Pensilvanske ulice pozornost vzbudil s čudnim obnašanjem, poročajo pa tudi, da to ni bilo prvič. Sodišče mu je že prej prepovedalo približevanje domovanju predsednika ZDA. Preden so opravili z njim, je dobro presrašil novinarje, ki so snemali pred Belo hišo. Posnetek kaže dopisnico televizijske mreže ABC Selino Wang, kako se je skupaj s člani svoje ekipe vrgla na tla, kot so jim ukazali pripadniki tajnih služb. Zatem so morali teči v sobo za tiskovne konference, ki se drži Zahodnega krila Bele hiše.