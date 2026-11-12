V bližini Bele hiše ustreljenih pet ljudi, na ulicah policijske barikade

V Washingtonu, le približno kilometer severno od Bele hiše, je bilo ustreljenih pet ljudi, poroča BBC, medtem ko CNN poroča o »najmanj štirih ustreljenih«.

Streljanje se je domnevno zgodilo v fitnesu na prostem, poroča BBC. Osumljenec, bel moški močnejše postave, se je menda nato zaprl v stanovanjski blok v bližini kraja dogodka, kjer ga je obkolila policija, poroča CNN.

Na ulicah prestolnice ZDA je na ducate policijskih in reševalnih vozil, policisti so vzpostavili barikade. V zraku je tudi helikopter, za dele mesta velja prepoved zapuščanja domov.

Po družbenih omrežjih se širijo informacije, da je v neposredni bližini dogajanja zagorela stavba. Informacija še ni preverjena in potrjena.

Več sledi...

Strelec se je menda zabarikadiral v stanovanjski blok. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

FOTO: Chip Somodevilla Getty Images via AFP