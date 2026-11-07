Strelski napad v središču Krakova: pet mrtvih, najmanj deset ranjenih

V streljanju v zgodovinskem središču Krakova na jugu Poljske je bilo ubitih pet ljudi, več kot deset pa je bilo ranjenih; med žrtvami sta tudi dva policista, je v soboto popoldne sporočila poljska policija, poroča britanska tiskovna agencija Reuters. Kakor je po poročanju televizijske mreže TVP World povedal Hubert Ciepły, tiskovni predstavnik poljske gasilske zveze, so bili streli sproženi iz vozila, ki je peljalo mimo glavnega mestnega trga drugega največjega mesta v državi.

Število žrtev je od prve objave novice v poljskih medijih zraslo že na pet; sprva so poročali o dveh mrtvih in desetih ranjenih, med katerimi sta tudi dva policista. Ali sta slednja tudi med smrtnimi žrtvami, še ni znano. Poljska državna tiskovna agencija PAP je poročala, da je policija že prijela osumljenca. Reševalci so posredovali v bližini bazilike svete Marije, na trgu pa je pristal tudi helikopter nujne medicinske pomoči.

Premier Donald Tusk je sporočil, da ga notranji minister redno obvešča o poteku dogodkov po tragičnem streljanju, in dodal, da policija preiskuje motiv in okoliščine napada. Predsednik republike Karol Nawrocki pa je izjavil, da so njegove misli pri žrtvah, prizadetih ljudeh in njihovih družinah.

Število žrtev je od prve objave novice v poljskih medijih zraslo že na pet; sprva so poročali o dveh mrtvih in desetih ranjenih. FOTO: Jakub Włodek/Agencja Wyborcza/Reuters

Policija je okoli 15. ure začela prejemati obvestila, da nekdo iz avtomobila naključno strelja na ljudi, ki so prihajali na trg, je sporočil predstavnik policije. »Po navedbah policistov je bil moški oblečen v vojaška oblačila,« je povedal novinarjem. »Med aretacijo so policisti uporabili orožje, vendar je moški odgovoril s streljanjem; posledično sta med ranjenimi tudi dva policista.«

Streljanja na javnih mestih so na Poljskem, kjer je lastništvo orožja strogo urejeno, razmeroma redka. Letošnjo jesen pa je državo pretresla serija napadov z nožem na šolah.