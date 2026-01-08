Streljanje v Utahu zahtevalo najmanj dve življenji

Na parkirišču mormonske cerkve v Salt Lake Cityju v ameriški zvezni državi Utah se je v sredo zvečer zgodilo streljanje, v katerem sta življenje izgubila najmanj dva človeka, šest ljudi je bilo ranjenih. Policija v povezavi z incidentom še ni prijela nobenega osumljenca, pomoč pri preiskavi je ponudil zvezni preiskovalni urad FBI.

Streljanje je po navedbah policije sledilo prepiru med neznanim številom oseb na parkirišču mormonske cerkve na ulici Redwood Road, kjer je v tistem času potekala pogrebna slovesnost. Stanje najmanj treh ranjenih je kritično, poročajo ameriški mediji.

Županja Salt Lake Cityja Erin Mendenhall je na omrežju X izrazila sožalje svojcem žrtev in se pristojnim službam zahvalila za hitro posredovanje.

»Ta tragedija se ne bi smela nikoli zgoditi, a dejstvo, da se je zgodila pred verskim objektom med praznovanjem življenja, je še posebej pretresljivo,« je dodala.

Isti dan je v Minneapolisu agent službe za priseljevanje in carine (ICE) ubil 37-letno ameriško državljanko Renee Nicole Good, ki je med racijo z vozilom zapirala ulico. Incident je sprožil množične proteste po vsej državi.