    Svet

    Streljanje v Utahu zahtevalo najmanj dve življenji

    Streljanje je sledilo prepiru med neznanim številom oseb na parkirišču mormonske cerkve.
    Ministrica za domovinsko varnost ZDA Kristi Noem in predsednik Donald Trump trdita, da je agent ICE žensko ubil v samoobrambi. FOTO: Tim Evans/Reuters
    Ministrica za domovinsko varnost ZDA Kristi Noem in predsednik Donald Trump trdita, da je agent ICE žensko ubil v samoobrambi. FOTO: Tim Evans/Reuters
    STA
    8. 1. 2026 | 10:33
    8. 1. 2026 | 10:37
    1:34
    Na parkirišču mormonske cerkve v Salt Lake Cityju v ameriški zvezni državi Utah se je v sredo zvečer zgodilo streljanje, v katerem sta življenje izgubila najmanj dva človeka, šest ljudi je bilo ranjenih. Policija v povezavi z incidentom še ni prijela nobenega osumljenca, pomoč pri preiskavi je ponudil zvezni preiskovalni urad FBI.

    Streljanje je po navedbah policije sledilo prepiru med neznanim številom oseb na parkirišču mormonske cerkve na ulici Redwood Road, kjer je v tistem času potekala pogrebna slovesnost. Stanje najmanj treh ranjenih je kritično, poročajo ameriški mediji.

    image_alt
    Najbolj odmevnega zločina, smrti Aleša Šutarja, ne obravnavajo kot umor

    Županja Salt Lake Cityja Erin Mendenhall je na omrežju X izrazila sožalje svojcem žrtev in se pristojnim službam zahvalila za hitro posredovanje.

    »Ta tragedija se ne bi smela nikoli zgoditi, a dejstvo, da se je zgodila pred verskim objektom med praznovanjem življenja, je še posebej pretresljivo,« je dodala.

    image_alt
    Agent službe za priseljevanje ubil 37-letnico, Minneapolis spet na nogah

    Isti dan je v Minneapolisu agent službe za priseljevanje in carine (ICE) ubil 37-letno ameriško državljanko Renee Nicole Good, ki je med racijo z vozilom zapirala ulico. Incident je sprožil množične proteste po vsej državi.

    Novice  |  Črna kronika
    Zloraba položaja

    Nezakonito je izdajal zdravniška spričevala

    Cenjeni zdravnik Nardo Stegel je priznal zlorabo uradnega položaja ali pravic.
    Moni Černe 7. 1. 2026 | 05:00
    Novice  |  Črna kronika
    Tragična smrt

    Odprl pipo, ki je bila pod napetostjo, za smrt krivijo električarja

    Zaradi usodne nesreče se zagovarjata električar Tomislav Pekolj in delodajalec Branko Matjaš.
    Tanja Jakše Gazvoda 7. 1. 2026 | 05:00
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Novice  |  Svet
    Finančne mahinacije

    Novo razkritje: Venezuela je v petih letih v Švico pripeljala 127 ton zlata

    Švicarske oblasti teh podatkov prej niso javno objavljale, kar je v skladu z dolgoletno tradicijo finančne diskretnosti države.
    7. 1. 2026 | 15:52
    Preberite več
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Za vlagatelje je največji izziv obvladovanje čustev

    Pri vlaganju imaš pogosto dovolj informacij, poudarja Melita Rajgelj Ozebek, ključno pa je razumeti, da ne vstopaš na vrhu in ne izstopaš na dnu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Certifikat CSC

    Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

    Neodvisen certifikacijski sistem CSC prepoznava trajnostno uspešnost podjetij v dobavni verigi betona.
    Milka Bizovičar 6. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    streljanjeZDAsmrtne žrtve

    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Je 24 stopinj doma res nuja? Energetski svetovalec razbija mit o ogrevanju

    Energetski svetovalec pojasni, kakšna je optimalna bivalna temperatura, kako se pozimi prilagoditi in zakaj lahko z oblačili prihranimo pri ogrevanju.
    8. 1. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Hud mraz

    Hrvaška v primežu ekstremnega mraza, Srbija v težavah zaradi snega

    Oranžno vremensko opozorilo zaradi izjemno nizkih temperatur so danes za severni in severozahodni del države izdali tudi v BiH.
    8. 1. 2026 | 10:55
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Atlanta zaprla poglavje, ki jo je stalo Luke Dončića

    Košarkarji Los Angeles Lakers so bili zdesetkani brez možnosti proti San Antoniu. Atlanta potegnila prvo potezo, Trae Young odhaja v Washington.
    Nejc Grilc 8. 1. 2026 | 10:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Streljanje v Utahu zahtevalo najmanj dve življenji

    Streljanje je sledilo prepiru med neznanim številom oseb na parkirišču mormonske cerkve.
    8. 1. 2026 | 10:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriško ministrstvo za zdravje in ministrstvo za kmetijstvo

    Posodobljene prehranske smernice za Američane: uživajte pravo hrano

    Poudarjajo uživanje zdravih maščob in omejevanje predelanih živil in zadržke k priporočilom o beljakovinah.
    8. 1. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več

