Strelski napad na cerkev zahteval najmanj štiri življenja

Strelski napad na mormonsko cerkev v ameriški zvezni državi Michigan je v nedeljo zahteval najmanj štiri življenja, najmanj osem oseb pa je ranjenih, poročajo ameriški mediji. Napad bi naj izvedel 40-letni veteran vojne v Iraku, ki je cerkev polil z bencinom in zažgal, medtem ko je bilo v njej na nedeljski maši več sto vernikov.

Napad na mormonsko cerkev v kraju Grand Blanc Township med Detroitom in Flintom je izvedel 40-letni Thomas Jacob Sanford, poroča New York Post.

Sanford je najprej zapeljal svoj poltovornjak okrašen z ameriškimi zastavami skozi vhodna vrata cerkve, nato pa začel streljati po vernikih.

Policija je posredovala hitro in strelca ubila, vendar je pred tem cerkev polil z bencinom in jo zažgal. FOTO: Jeff Kowalsky Afp

Policija je posredovala hitro in strelca ubila, vendar je pred tem cerkev polil z bencinom in jo zažgal. Zaradi tega bo žrtev verjetno še več, poroča CNN. Motiv za napad do sinoči ni bil znan.

V cerkvi naj bi bilo v času napada več sto ljudi, zločin pa preiskuje zvezna policija FBI. Sanford je služil kot vodnik marincev od leta 2004 do leta 2008 in je dobil več medalj. V Irak so ga poslali na služenje leta 2007, poroča CNN, ki se sklicuje na uradne podatke marincev.

Nekaj ur za napadom v Michiganu je drugi veteran iraške vojne Nigel Edge streljal na bar v mestu Southport v Severni Karolini in ubil tri osebe, osem pa ranil, poroča CNN. Policija ga je po napadu aretirala, motiv za napad pa uvodoma ni bil znan.