Dvanajst mrtvih v streljanju pred hanuko, Albanese: Gre za teroristični incident

Praznovanje judovskega praznika hanuka na priljubljeni avstralski plaži Bondi v Sydneyju je zaznamoval strelski napad. Po poročanju Reutersa je policija onesposobila dve osebi, osumljeni izvedbe napada okoli 18. ure po lokalnem času. Kot je potrdila lokalna policija, je dvanajst ljudi izgubilo življenje, med njimi je eden od napadalcev, drugi je ranjen in v kritičnem stanju. Sicer je bilo v napadu ranjenih več deset ljudi, tudi dva policista. Kot poroča CNN, so v bolnišnice odpeljali približno 30 ljudi.

Posnetek prikazuje napadalca, ki sta streljala na obiskovalce plaže v Sydneyju. FOTO: Handout Afp

V Canberri se je že sestal avstralski zvezni odbor za nacionalno varnost, premier Anthony Albanese je v izjavi za javnost po sestanku dejanje opredelil kot teroristični incident. »To je bil ciljno usmerjen napad na avstralske judovske prebivalce na prvi dan hanuke, ki bi moral biti dan veselja, praznovanje vere. Dejanje zla, antisemitizma in terorizma je prizadelo srce našega naroda. Napad na avstralske judovske prebivalce je napad na vsakega Avstralca in vsakega Avstralca. V našem narodu ni prostora za to sovraštvo, nasilje in terorizem. Naj povem jasno, izkoreninili ga bomo,« je izjavil.

Policija onesposobila dve osebi, osumljeni izvedbe napada. FOTO: David Gray/Afp

»Policijska operacija še poteka, zato ljudi pozivamo, da se izogibajo območju,« je policija Novega Južnega Walesa zapisala v objavi na X. Na območju so našli »številne sumljive predmete«, ki jih pregledujejo specializirani policisti. Policija prav tako poziva ljudi, ki so kar koli posneli, da jim posnetke posredujejo. Trenutno preverjejo, ali je bil vpleten še tretji storilec.

V Avstralijo medtem že prihajajo sporočila sočutja in zgroženosti nad surovim dejanjem.

Plaža je bila v času napada polna obiskovalcev, ki so začeli bežati, ko so slišali strele. FOTO: Mike Ortiz/Afp

Mediji so tudi objavili posnetke ljudi, ki ležijo po tleh, priče so slišale vsaj ducat strelov. Eden od preverjenih videoposnetkov, objavljen na družbenih omrežjih, prikazuje oborožena moška, kako streljata z majhnega mostu, ki prečka parkirišče v smeri plaže. Most je le 50 metrov oddaljen od otroškega igrišča v Bondiju.

»Videl sem vsaj 10 ljudi na tleh, kri je bila povsod,« je za Herald povedal 30-letni domačin Harry Wilson, priča streljanja na plaži, kjer so se pripravljali na prvi dan festivala hanuka, ki naj bi se začel ob sončnem zahodu. V času napada je bila plaža tudi sicer polna ljudi, med katerimi so bile številne družine z otroki, ki so uživali v vodi po vročem poletnem dnevu.

»Judovska skupnost se je zbrala ob veselem dogodku. Če smo bili mi tarče, je to nekaj, česar si nihče od nas ne bi mogel niti predstavljati. To je grozno,« je izjavil vodja izvršnega sveta avstralske judovskega združenja Alex Rychin. Dodal je, da je bil to družinski dogodek, na katerem se je zbralo več sto ljudi.

Pozivi iz Izraela

Na napad so se že odzvali v Izraelu. Predsednik Jicak Hercog je streljanje v Sydneyju označil za krut napad na Jude in avstrlske oblasti pozval, da okrepijo boj proti »valu antisemitizma, ki pesti avstralsko družbo«. Oglasil se je tudi izraelski zunanji minister Gideon Sar. »Zgrožen sem nad morilskim strelskim napadom na prireditvi ob hanuki v Sydneyju v Avstraliji,« je zapisal v objavi na omrežju X. Kot je dodal, je bilo streljanje posledica »antisemitskega divjanja na ulicah Avstralije v zadnjih dveh letih«. Zapisal je še: »Avstralska vlada, ki je prejela nešteto opozorilnih znakov, se mora spametovati!«

V nekaterih drugih avstralskih mestih so že odpovedali praznovanje hanuke.

Napad se je zgodil skoraj natanko 11 let po tem, ko je strelec v kavarni Lindt v Sydneyju vzel 18 talcev. Po 16-urnem spopadu so bili ubili dva talca in strelca.