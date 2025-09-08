Strelski napad v Jeruzalemu zahteval vsaj šest življenj

Neomejen dostop | že od 14,99€
Izrael je danes okrog desete ure dopoldne pretresel strelski napad v bližini avtobusne postaje v Jeruzalemu. Ubitih je bilo vsaj šest ljudi, več kot deset jih je ranjenih, od tega jih je sedem v kritičnem stanju. Napadalca sta bila po navedbah izraelskih oblasti nevtralizirana.
Gre domnevno za Palestinca iz okolice Ramale, zato so Izraelci zaprli vse bližnje nadzorne točke ter obkolili več vasi na okupiranem Zahodnem bregu. Vojska v sodelovanju s policijo išče morebitne dodatne osumljence, povezane z napadom.
Kakšno uro po njem sta na prizorišče prispela premier Benjamin Netanjahu, ki je zato odpovedal udeležbo na današnjem zaslišanju v zvezi s korupcijskimi obtožbami, in minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir, ki je državljane pozval k oborožitvi.
»Vojna se nadaljuje, tudi v Jeruzalemu,« je dejal Netanjahu. Poudaril je še, da morajo Izraelci stati skupaj, ker so vsi del te vojne.
Pri tem je imel v mislih tako pravosodje kot ultraortodoksneže, ki se upirajo obveznemu služenju vojaškega roka. Vojak, ki je ustrelil enega od osumljencev, je bil namreč pripadnik njim namenjene enote, pomagala sta mu dva civilista. Netanjahu ga je pohvalil, posredno pa ograjal vrhovno sodišče, ki je danes odločilo, da morajo v zaporih poskrbeti za osnovno oskrbo palestinskih zapornikov. Ta je namreč zdaj nezadostna.
Strelski napad v Jeruzalemu sta sicer med drugim obsodila francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški zunanji minister Johann Wadephul, izraelski predsednik Jicak Hercog pa je v izjavi zapisal: »Ta šokantni napad nas še enkrat opominja, da se borimo proti absolutnemu zlu. Svet mora razumeti, proti čemu se borimo in da nas teror ne bo nikoli premagal.«
Nobena skupina za zdaj še ni prevzela odgovornosti za napad, palestinsko gibanje Hamas pa ga je pozdravilo in dejalo, da sta ga izvedla dva Palestinca. »Zatrjujemo, da je ta operacija naraven odgovor na zločine okupacije in genocida, ki ga izvajajo nad našim ljudstvom,« sporočilo Hamasa povzema francoska tiskovna agencija AFP.
V Gazi je medtem izraelska vojska izdala nov ukaz za evakuacijo prebivalcem, ki vztrajajo v mestu Gaza. Zaradi podhranjenosti je umrlo šest otrok, od jutra je bilo ubitih 32 ljudi, poroča Al Džazira. Skupno je bilo po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi doslej v izraelskih napadih ubitih že več kot 64.400 ljudi. Visoki predstavnik ZN za človekove pravice Volker Türk je ob tem ostro obsodil genocidno retoriko izraelskih politikov in dehumaniziranje Palestincev.
Ob tem se Španija z ukrepi proti Izraelu pridružuje Sloveniji in Belgiji. Premier Pedro Sanchez je danes predstavil devet ukrepov, s katerimi želi Španija prispevati h končanju vojne v Gazi.
Ključni ukrepi vključujejo: embargo na orožje za Izrael (formalna potrditev obstoječe prakse), prepoved uporabe španskih pristanišč za ladje z gorivom za izraelsko vojsko, omejitev letalskega prevoza vojaške opreme v Izrael, prepoved vstopa v Španijo osebam, povezanim z vojnimi zločini in kršitvami človekovih pravic, prepoved uvoza izdelkov iz nezakonitih izraelskih naselbin, omejitev konzularnih storitev za španske državljane, ki živijo v teh naselbinah, ter humanitarno in razvojno pomoč Palestincem z novimi projekti na področju kmetijstva, hrane in zdravstva. Sanchez je poudaril, da si Španija prizadeva za ustavitev genocida v Gazi, in izrazil podporo Palestincem.
V odgovor je Izrael dvema španskima ministricama, Yolandi Diaz in Siri Rego, prepovedal vstop v državo ter Španiji očital protiizraelsko in antisemitsko kampanjo.
