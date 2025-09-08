Strelski napad v Jeruzalemu zahteval vsaj šest življenj

Izrael je danes okrog desete ure dopoldne pretresel strelski napad v bližini avtobusne postaje v Jeruzalemu. Ubitih je bilo vsaj šest ljudi, več kot deset jih je ranjenih, od tega jih je sedem v kritičnem stanju. Napadalca sta bila po navedbah izraelskih oblasti nevtralizirana.

Gre domnevno za Palestinca iz okolice Ramale, zato so Izraelci zaprli vse bližnje nadzorne točke ter obkolili več vasi na okupiranem Zahodnem bregu. Vojska v sodelovanju s policijo išče morebitne dodatne osumljence, povezane z napadom.

FOTO: Ammar Awad/Reuters

Kakšno uro po njem sta na prizorišče prispela premier Benjamin Netanjahu, ki je zato odpovedal udeležbo na današnjem zaslišanju v zvezi s korupcijskimi obtožbami, in minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir, ki je državljane pozval k oborožitvi.

»Vojna se nadaljuje, tudi v Jeruzalemu,« je dejal Netanjahu. Poudaril je še, da morajo Izraelci stati skupaj, ker so vsi del te vojne.

FOTO: Ammar Awad/Reuters

Pri tem je imel v mislih tako pravosodje kot ultraortodoksneže, ki se upirajo obveznemu služenju vojaškega roka. Vojak, ki je ustrelil enega od osumljencev, je bil namreč pripadnik njim namenjene enote, pomagala sta mu dva civilista. Netanjahu ga je pohvalil, posredno pa ograjal vrhovno sodišče, ki je danes odločilo, da morajo v zaporih poskrbeti za osnovno oskrbo palestinskih zapornikov. Ta je namreč zdaj nezadostna.

Strelski napad v Jeruzalemu sta sicer med drugim obsodila francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški zunanji minister Johann Wadephul, izraelski predsednik Jicak Hercog pa je v izjavi zapisal: »Ta šokantni napad nas še enkrat opominja, da se borimo proti absolutnemu zlu. Svet mora razumeti, proti čemu se borimo in da nas teror ne bo nikoli premagal.«

Nobena skupina za zdaj še ni prevzela odgovornosti za napad, palestinsko gibanje Hamas pa ga je pozdravilo in dejalo, da sta ga izvedla dva Palestinca. »Zatrjujemo, da je ta operacija naraven odgovor na zločine okupacije in genocida, ki ga izvajajo nad našim ljudstvom,« sporočilo Hamasa povzema francoska tiskovna agencija AFP.