Strmoglavil ruski strateški bombnik, umrla skoraj vsa posadka

V strmoglavljenju ruskega vojaškega letala na ruskem Daljnem vzhodu v regiji Amur je danes umrlo šest članov posadke, eden pa je bil ranjen, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Letalo je strmoglavilo med vadbenim letom na nenaseljenem območju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na videoposnetkih na družbenih omrežjih je bilo videti plamene in dim, ki se dvigajo nad domnevnim krajem strmoglavljenja.

Z ruskega obrambnega ministrstva so sporočili, da je »letalo Tu-95 med vadbenim letom strmoglavilo v regiji Amur« in da je po »predhodnih podatkih umrlo šest članov posadke, eden pa je bil poškodovan in prepeljan v zdravstveno ustanovo«. Dodali so, da je bilo letalo brez oborožitve.

Letalo Tupoljev Tu-95 je velik strateški bombnik sovjetskega izvora, ki ga ruska vojska pogosto uporablja v rednih vojaških vajah.