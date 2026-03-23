Strmoglavilo letalo z okoli 80 vojaki, verjetno so vsi umrli

Na jugu Kolumbije je danes ob vzletu strmoglavilo vojaško transportno letalo. Kolumbijska vojska je sporočila, da je pri tem verjetno umrlo okoli 80 vojakov, kolikor naj bi jih bilo na krovu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vojaški vir je za AFP povedal, da sta bila na krovu vojaškega transportnega letala C-130 hercules, ki se je zrušilo ob vzletu v Puerto Leguizamu blizu južne meje z Ekvadorjem, dva voda oziroma skupno približno 80 vojakov.

Obrambni minister Kolumbije Pedro Sanchez je na družbenih medijih izrazil globoko obžalovanje ob novici in dodal, da so vojaške enote že na kraju nesreče. Števila mrtvih in vzroka nesreče doslej še niso ugotovili, navaja AFP.

»To je zelo boleč dogodek za našo državo in naj naše molitve prinesejo nekaj tolažbe,« je objavil Sanchez.

Predsednik Kolumbije Gustavo Petro pa je dejal, da se takšne nesreče ne bi smele dogajati in je kritiziral zastarelo vojaško opremo v državi, kar naj bi bila posledica birokratskih težav, poroča CNN.