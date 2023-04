Strogo zaupni dokumenti kažejo vse nevarnejši svet

V nadaljevanju preberite:

Dvesto milijard ameriških dolarjev za napadeno Ukrajino, predsednik Volodimir Zelenski pa do konca maja ne bo več imel streliva za obrambo proti ruski agresiji? V Washingtonu so namigovali, da bi lahko bil del na spletnih omrežjih objavljenih tajnih dokumentov iz Pentagona spremenjen, in Ukrajinci lahko samo upajo, da to velja za dokumente o njih. Curljanje je razkrilo nevarne pomanjkljivosti ameriške zunanje politike, v Beli hiši pa si ne upajo zagotoviti, da ga je že konec.