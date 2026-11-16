Strokovna revija: Objavljamo članke, ki jih ustvari umetna inteligenca

Če se najboljši človeški in AI-recenzenti strinjajo, da članek dosega zastavljene standarde, zakaj bi ga zavrnili?
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Vedno več strokovnih člankov pripravlja umetna inteligenca. FOTO: Blaž Samec
Sem sourednik revije Journal of Controversial Ideas, odprto dostopne revije z recenzijskim postopkom. Pred petimi leti smo s souredniki ustanovili revijo, da bi se borili proti zoževanju obsega »sprejemljivih« tem, ki jih je mogoče obravnavati v humanistiki in družboslovju. Ne zavračamo dobro utemeljenih člankov zato, ker so njihove teme preveč občutljive, avtorjem pa omogočamo objavo pod psevdonimom, če se bojijo, da bi objava njihovih kontroverznih idej škodovala njihovi karieri ali vodila do osebnih napadov in smrtnih groženj.
Tako kot številne akademske revije tudi mi zdaj prejemamo prispevke, ki jih je pretežno ali v celoti napisala umetna inteligenca, natančneje veliki jezikovni modeli. Začeli smo uporabljati pangram, komercialno orodje za odkrivanje umetne inteligence. V študiji ...
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