Strokovna revija: Objavljamo članke, ki jih ustvari umetna inteligenca

Sem sourednik revije Journal of Controversial Ideas, odprto dostopne revije z recenzijskim postopkom. Pred petimi leti smo s souredniki ustanovili revijo, da bi se borili proti zoževanju obsega »sprejemljivih« tem, ki jih je mogoče obravnavati v humanistiki in družboslovju. Ne zavračamo dobro utemeljenih člankov zato, ker so njihove teme preveč občutljive, avtorjem pa omogočamo objavo pod psevdonimom, če se bojijo, da bi objava njihovih kontroverznih idej škodovala njihovi karieri ali vodila do osebnih napadov in smrt­nih groženj. Tako kot številne akademske revije tudi mi zdaj prejemamo prispevke, ki jih je pretežno ali v celoti napisala umetna inteligenca, natančneje veliki jezikovni modeli. Začeli smo uporabljati pangram, komercialno orodje za odkrivanje umetne inteligence. V študiji ...