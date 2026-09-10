Strokovnjak Anthropica svari pred izumrtjem človeštva zaradi AI

Vodilni raziskovalec za varnost umetne inteligence pri podjetju Anthropic Evan Hubinger je opozoril, da tehnologija napreduje tako hitro, da po njegovi oceni obstaja več kot desetodstotna možnost, da bi lahko v prihodnjem desetletju povzročila izumrtje človeštva, poroča BBC.

Hubinger je na omrežju X zapisal, da je tveganje, ki ga predstavljajo današnji modeli umetne inteligence, majhno. Skrbi pa ga možnost, da bi se tehnologija kmalu razvila do stopnje, ko bi se lahko sama izboljševala in predstavljala eksistenčno nevarnost za ljudi. Kako natančno bi lahko umetna inteligenca povzročila izumrtje človeštva, ni pojasnil.

Njegovo opozorilo je sledilo objavi raziskovalca Jacoba Coxona, ki je zapustil Anthropic, pred tem pa je delal tudi pri OpenAI. Coxon je obe podjetji obtožil neodgovornega ravnanja. Po njegovih besedah bodo sistemi umetne inteligence kmalu presegli človeške sposobnosti, lahko bodo vdirali v računalniške sisteme, hitro spreminjali posamezna področja ter pridobivali moč in sredstva.

Računalniška strokovnjakinja in svetovalka Združenih narodov za umetno inteligenco Wendy Hall je za BBC dejala, da so jo njune objave šokirale. Dopustila je možnost, da gre deloma tudi za odnose z javnostmi in trženje v času, ko Anthropic in OpenAI tekmujeta na poti proti težko pričakovanim borznim kotacijam.

Hubinger, ki se ukvarja z usklajevanjem umetne inteligence s človeškimi vrednotami, je poudaril, da v Anthropicu resno verjamejo v možnost, da bi umetna inteligenca ogrozila obstoj človeške vrste. Ob tem je priznal, da podjetje še nima načrta, kako rešiti vprašanje nadzora nad morebitno superinteligenco.

Opozorila prihajajo v času vse glasnejših razprav o nadzoru najzmogljivejših sistemov umetne inteligence. Anthropic je v avgustovskem varnostnem poročilu tveganje katastrofalne škode, ki bi jo lahko samostojno povzročila zelo zmogljiva umetna inteligenca, sicer ocenil kot majhno, vendar je navedel, da je v to oceno manj prepričan kot v preteklosti. Podjetje je zaznalo tudi »zgodnje znake morebitnega pospeševanja« razvoja.

K previdnosti je v začetku meseca pozval tudi glavni znanstvenik OpenAI Jakub Pachocki, ki je opozoril, da bo morda potrebno več ukrepanja, če želimo zagotoviti, da bodo ljudje tudi v prihodnje ohranili nadzor. Vodilni predstavniki področja že dlje časa pozivajo tudi k mednarodnemu sodelovanju in počasnejšemu razvoju najnaprednejših sistemov umetne inteligence.