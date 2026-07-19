Ali Evropi grozi nov val covida-19?

V številnih evropskih državah se znova povečuje število okužb s covidom-19. Kot poroča Euronews, strokovnjaki porast pripisujejo predvsem pojavu novih podrazličic virusa, ki se širijo hitreje od predhodnih različic.

Po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je bilo konec avgusta zaznati povečano prenašanje virusa v državah Evropske unije. V 16 od 21 analiziranih držav se je število potrjenih primerov povečalo, izraziteje pa so bile prizadete starejše starostne skupine, predvsem osebe, stare 80 let ali več.

Regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo Hans Kluge je za Euronews povedal, da se je do 20. avgusta število primerov covida-19 v primerjavi s predhodnimi 28 dnevi povečalo za približno 11 odstotkov. Po njegovih besedah so znaki okrepljenega širjenja virusa prisotni v več delih Evrope.

Podobne ugotovitve navaja tudi epidemiolog Quique Bassat z raziskovalnega inštituta ISGlobal. Kot je pojasnil so poleti v več evropskih državah, med drugim tudi v Španiji, zabeležili občutno več okužb in hospitalizacij zaradi covida-19. Glavni razlog vidi v novih podrazličicah, ki so nalezljivejše od prejšnjih, pri čemer se po njegovih besedah skoraj vsak teden pojavi nova različica virusa.

Jesen in zima prinašata dodatna tveganja

Strokovnjaki opozarjajo, da bi se lahko z ohladitvijo vremena razmere še poslabšale. Jesenski in zimski meseci tradicionalno prinašajo več respiratornih okužb, kot sta gripa in respiratorni sincicijski virus (RSV), hkrati pa bi povečano širjenje covida-19 lahko dodatno obremenilo zdravstvene sisteme.

Evropska komisija je medtem odobrila posodobljena cepiva proti covidu-19, prilagojena novejšim podrazličicam omikrona. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

WHO zato poziva države in prebivalce k pripravljenosti na morebiten jesensko-zimski porast okužb, navaja Euronews. Med ključnimi priporočili ostajajo cepljenje proti covidu-19 in gripi za ranljive skupine ter dosledno upoštevanje osnovnih higienskih ukrepov. Bassat ob tem poudarja, da ni razloga za paniko, temveč za previdnost, spremljanje razmer in ohranjanje dobrih navad, ki so se uveljavile v času pandemije.

Evropska unija posodablja cepiva

Evropska komisija je medtem odobrila posodobljena cepiva proti covidu-19, prilagojena novejšim podrazličicam omikrona. Kot je navedla Komisija, naj bi posodobljeno Pfizerjevo cepivo Comirnaty zagotovilo širšo zaščito pred trenutno krožečimi in nastajajočimi različicami virusa.

Evropska komisarka za zdravje Stella Kyriakides je ob tem poudarila pomen usklajenega evropskega odziva. Po njenih besedah države članice še naprej sodelujejo pri epidemiološkem spremljanju, sekvenciranju novih različic in usklajevanju cepilnih strategij. Tudi WHO države poziva, naj okrepijo spremljanje epidemioloških in viroloških podatkov ter si informacije pravočasno izmenjujejo.

Nekatere evropske države so zaradi pričakovanega jesenskega porasta okužb že prilagodile svoje načrte cepljenja. Euronews navaja, da je Združeno kraljestvo začetek jesenske cepilne kampanje prestavilo na zgodnejši termin, podobno pa je tudi Francija pospešila začetek cepljenja proti covidu-19 in sezonski gripi.

Strokovnjaki se strinjajo, da covid-19 ostaja prisoten in da bo tudi v prihodnje pomembno spremljanje novih različic ter zaščita najbolj ranljivih skupin prebivalstva. Pri tem poudarjajo, da cepljenje, osebna higiena in odgovorno ravnanje ob pojavu bolezenskih znakov ostajajo ključni ukrepi za omejevanje širjenja okužb