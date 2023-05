Strokovnjaki FDA podprli prodajo prve kontracepcijske tablete brez recepta

Znanstveni svetovalci ameriške uprave za hrano in zdravila (FDA) so soglasno podprli prodajo prve kontracepcijske tablete brez recepta v ZDA. Prodajo tablete opill, ki se uporablja že več desetletij, bi brez recepta FDA lahko dokončno potrdila do konca poletja.

Strokovnjaki FDA so ugotovili, da bo uporaba tabletke povsem varna in učinkovita in da bodo vse uporabnice znale upoštevati navodila brez pomoči zdravstvenih strokovnjakov.

90-odstotno učinkovita pri preprečevanju nosečnosti

Tableta se v ZDA uporablja že pol stoletja brez posebnih stranskih učinkov in je 90-odstotno učinkovita pri preprečevanju nosečnosti. Odsvetujejo jo le ženskam z rakom dojke in tistim z neobičajnimi vaginalnimi krvavitvami.

»Opill brez recepta bo ženskam dal še eno možnost dostopa do kontracepcije in več možnosti, kot je na voljo, bolje je,« je dejala predsednica nacionalnega združenja za načrtovanje družine in reproduktivno zdravje Clare Coleman.

Katoliške skupine, vključno z ameriško škofovsko konferenco, tej potezi nasprotujejo in menijo, da bi se morale ženske pred nakupom posvetovati z zdravnikom.

Po navedbah francoske tiskovne agencije AFP je omenjena tableta brez recepta dostopna v že več kot sto državah po svetu, med drugim v Veliki Britaniji. Gre sicer za t. i. mini tabletko, ki vsebuje le hormon progestin.