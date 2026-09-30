Visoki stroški goriva režejo v dobiček Lufthanse

Izvršni direktor Lufthanse Carsten Spohr napoveduje, da bodo stroški letalskega goriva presegli 1,5 milijarde evrov, saj se vojna v Iranu nadaljuje, cene nafte pa naraščajo, poroča Reuters.

Nemška družba je zadnja v vrsti letalskih družb, ki opozarjajo na vpliv visokih cen letalskega goriva na panogo. Stroški goriva znašajo od 30 do 40 odstotkov njenih stroškov.

Višji stroški bodo vplivali tudi na dobiček

Avgusta so povedali, da pričakujejo, da bodo stroški goriva za leto 2026 znašali 8,66 milijarde evrov, to bi lahko vplivalo tudi na dobiček. Zavarovali so se pred nihanjem cen, ker imajo za večino potreb po gorivu sklenjene terminske pogodbe.

Kljub pričakovanim višjim stroškom goriva je Spohr ponovno potrdil napoved operativnega dobička od 1,7 do 2,2 milijarde evrov. Lani je ta znašal dve milijardi evrov.

Toda dražje gorivo otežuje tudi uresničevanje načrtov družbe za izboljšanje poslovanja.

Spohr je ob tem priznal, da letošnji finančni rezultati še ne dosegajo zastavljenih ciljev, vendar je omenil večje povpraševanje po nadstandardnem ekonomskem in poslovnem razredu. Podobno rast zanimanja za dražje razrede so opazili tudi pri konkurentih, družbah Air France-KLM in IAG, lastnici British Airways.