Strup za podgane v otroški hrani: v Salzburgu so aretirali osumljenca

Policija v Avstriji je v soboto v preiskavi odkritja strupa za podgane v več kozarčkih otroške hrane proizvajalca Hipp pridržala moškega. Osumljenca, starega 39 let, so aretirali v zvezni deželi Gradiščanska v Salzburgu, drugih podrobnosti pa po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA niso navedli.

V Avstriji so v več kozarčkih otroške hrane strup za podgane odkrili pred približno dvema tednoma. Pet kozarčkov proizvajalca Hipp, ki ima sedež v Nemčiji, so v naslednjih dneh še pred morebitnim zaužitjem odkrili v Avstriji, na Češkem in Slovaškem. Še en kozarček, ki naj bi se nahajal v Avstriji, še iščejo.

Preiskovalci domnevajo, da je deloval sam. V trgovinah naj bi kupil otroško hrano, ji dodal strup za podgane in jo vrnil na polico, piše portal MMC.

Oblasti sumijo, da je šlo za poskus izsiljevanja proizvajalca te otroške hrane. Po poročanju časnika Die Presse je podjetje spletno pošto z zahtevo po izplačilu dveh milijonov evrov opazilo šele po izteku postavljenega roka. Sporočilo, ki je omenjalo šestdnevni rok, je bilo poslano 27. marca na naslov, ki ga ne pregledujejo redno.

Analiza vsebine kozarčka, kupljenega v Sparovi trgovini na Gradiščanskem, je pokazala, da je vseboval 15 mikrogramov strupa za podgane. Podrobnosti o vrsti strupa niso navedli.