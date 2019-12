Strupeni ameriški prepiri o predvolilni kampanji 2016

Nekdanja demokratska predsedniška kandidatka Hillary Clinton. Foto Simon Dawson Reuters

Ameriški pravosodni minister William Barr. Foto Loren Elliott Reuters

New York – Dolgo pričakovana preiskava ameriškega pravosodnega ministrstva o obveščevalnem nadzoru nad predvolilno kampanjo republikanskega predsednika Donalda Trumpa kaže na pomembne napake v delu zveznega preiskovalnega urada FBI, ne pa tudi načrtnih nepravilnosti ali političnih predsodkov. A preiskava generalnega inšpektorjani zadnja beseda o sporni predvolilni kampani iz leta 2016, morebitne kazenske prestopke že preučuje tožilec iz ConnecticutaTrump uradnike zvezne policije iz časov prejšnje demokratske administracije – in tudi predsednika- obtožuje zarote proti sebi, generalni inšpektor Horowitz pa vendarle presoja, da odločitev za obveščevalni nadzor sodelavca Trumpove kampanjeni bila nezakonita, pa čeprav so ga delno ukazali na temelju razvpitega dosjeja britanskega obveščevalcain objav na spletnem portalu WikiLeaks. Dvoletna preiskava posebnega preiskovalcaje našla znamenja ruskega vmešavanja v zadnjo predvolilno kampanjo, ne pa tudi Trumpovega sodelovanja z Moskvo.Nekdanja voditelja FBI-jainsta vsaj za zdaj oproščena slabih namenov, Horowitz pa je vendarle našel vrsto »pomembnih netočnosti in opustitev«. Zdaj je znano, da je pravnik pravosodnega ministrstva že tedaj opozarjal na morebitne povezave Steela s Trumpovimi političnimi tekmeci in res se je kasneje izkazalo, da ga je plačevala kampanja tedanje demokratske predsedniške kandidatke. Kot kaže, pravosodno ministrstvo ni dobilo vseh infomacij o dvomljivih virih.Pravosodni minister William Barr že ocenjuje, da je bila preiskava ameriške predsedniške kampanje vsiljiva, nekdanji uradniki FBI-ja pa so zavajali sodišče. Pod njegovim nadzorom dogajanja iz leta 2016 preiskuje tudi tožilec, ki vidi tudi kazenske elemente in ne soglaša z nekaterimi Horowitzevimi ocenami. Da generalnega inšpektorja ni zanimalo njegovo mnenje, se je pritožil tudi Carter Page, za katerega so pri FBI-ju sumili, da je ruski agent. Glasen je tudi predsednik Trump, ki verjame, da je Obamova FBI poskušala strmoglaviti njegovo predvolilno kampanjo.Medtem se nadaljujejo tudi demokratska prizadevanja za Trumpovo razrešitev. Pravosodni odbor predstavniškega doma ameriškega kongresa pod vodstvom demokrataje v ponedeljek poslušal pričevanja odvetnikov obtožbe in obrambe, pridobljena med zaslišanji prav tako demokratsko vodenega odbora za obveščevalne zadeve. Trumpovi tožilci verjamejo, da je predsednik s pritiskom na Ukrajino za preiskavo demokratskega predsedniškega kandidatalastne interese dvignil nad državne, obramba pa takšnih dejanj obtožuje nekdanjega demokratskega podpredsednika, Trump je zaradi dvomljivega ravnanja Bidna in njegovega sina v Ukrajini po njihovem prepričanju celo moral posredovati. Naslednji korak bo glasovanje o obtožnici v vsem predstavniškem domu in če bo zanjo večina kongresnikov, bo nastopil čas za sojenje v republikansko nadzorovanem senatu.